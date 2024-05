“Tiro empezó a resurgir, venimos de meter cinco goles cuando antes no pateábamos al arco”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

Recién lo logró en la quinta fecha del Promocional, es cierto, pero Tiro venció 5-2 a Pacífico de Cabildo y reactivó una ilusión pisoteada y desinflada en el mundo aurivioleta, después de ser campeón liguista en la temporada 2002 y de sufrir el descenso en 2023, una bomba repentina cuyas esquirlas provocaron un proceso de reorganización y un “volver a empezar”.

“Costó asumir el golpe tras la pérdida de la categoría, no fue fácil sacarme la daga del corazón, pero los lamentos no sirven para nada, debemos resurgir y volver a la A, material humano y ganas no nos faltan, además del potencial necesario como pretender ganar jugando al fútbol”, deslizó un “hijo” del club, Diego Damiani, quien a los 4 años arrancó en la Escuelita, siguió en infantiles, menores y debutó en la Primera tirense en 2012.

El triunfo ante el Tifón cabildense despertó ciertas facetas del juego que el equipo no venía manifestando, aunque el comienzo del torneo fue a los tropezones, con dos empates y dos caídas (entre ellas el 0-5 ante Libertad). No fue sencillo asumir el rol de protagonista, ni pelear tratando de ser banca después de tantas bajas, pero da la impresión que los conducidos por Gustavo Echaniz están firmes y de pie.

“Si comparamos el plantel del año pasado con este, se nos fueron 16 jugadores y los que vinieron, creo, no fueron más de ocho. En cierta parte tuvimos que afrontar un período de conocimiento y adaptación, incluso con el técnico, que si bien dirigió seis fechas el año pasado, tuvo que empezar otra vez de cero. De a poco nos vamos afianzando y madurando, sabemos que podemos dar más”, resaltó el volante con una única similitud con Ricardo Enrique Bochini: siempre vistió la misma camiseta.

--¿Qué tipo de equipo es Tiro?

--Si bien nos viene costando, intentamos jugar, poner la pelota al piso y juntar toques, que es lo que nos pide Gustavo (Echaniz). El progreso debe ser colectivo y no individual, pero estamos convirtiendo la preocupación en entusiasmo y eso es importante.

“El lunes ante Pacífico metimos cinco goles cuando en partidos anteriores casi ni pateábamos al arco. En las cuatro primera fechas nos tocó tres de visitante, y de local perdimos bien con Libertad, uno de los candidatos. Necesitamos buenos resultados para fortalecer la mente y revertir la imagen”.

--¿Les molesta que el hincha o en el ambiente del fútbol local estén comparando este equipo con el que logró el título anual en 2022?

--Es necesario entender que nunca dos equipos son iguales. De aquel plantel se fueron muchos chicos titulares, varios de ellos indispensables en la campaña que nos llevó al título.

--Por los festejos en el vestuario tras la primera victoria veo que en el grupo va todo viento en popa, ¿cómo es la relación con los dirigentes y los simpatizantes?

--Está todo bien, como siempre. Si tengo que decir algo, y no por halagar a nadie, Tiro es una familia y nunca hubo problemas que deriven en situaciones dramáticas o limites.

--Teniendo de compañero a Seba Mancinelli, el máximo referente de Tiro en actividad, ¿qué hablás con él?

--Seba es un tipo positivo, fuerte y decidido. Hace mucho hincapié en la garra, en que hay que meterle corazón a todo para salir adelante. Tiro va a volver si todos empujamos para que eso sea posible.

--¿Te molesta que se hable de los favoritismos de Rosario y Libertad y a Tiro se lo nombre poco y al pasar?

--Es lógico que esos equipos, por como se armaron y con las pretensiones que tienen, estén en boca de todos. Nosotros trabajamos en silencio, sin hacer demasiado ruido, por ahí hasta creo que es mejor.

--Si sos el encargado de los penales, ¿por qué ante Pacífico lo dejaste patear a Luciano Harnst en el primero que le cobran?

--”Lucho” ya venía con ganas del partido pasado, y como se lo hicieron a él y me lo pidió, le dije “dale, patea y vamos a festejar”. Lo vi muy seguro.

--¿Es muy apresurado si te pregunto si van a clasificar entre los cuatro?

--Todavía no entramos, pero estamos por buen camino. Son claves los cuatro partidos que se nos vienen de local; ahí veremos si nos da para ir a la segunda rueda con pie de plomo y convencernos si podemos pelear más arriba de lo que estamos hoy.

Siempre en Tiro

187

presencias y 14 goles registra Diego en la Primera división de Tiro. No jugó en otro lado: arrancó a los 4 años en la Escuelita y a los 17 debutó en la Mayor.