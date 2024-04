“No jugaba un partido así desde los relámpagos en Villa Nocito”, dijo la figura de Tiro

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Partamos de la base que el partido empezó y terminó tácticamente “roto”.

Si, claro, pero eso es lo que menos le importa al plantel y al hincha de Tiro Federal, que metió cinco goles para conseguir su primer éxito del Promocional liguista 2024, en el juego que cerró la fecha 5 del torneo Apertura.

Luciano Harnst pispeó mi libreta de anotaciones y leyó en voz alta: “dos goles, dos asistencias y me hicieron dos penales, ni acá en la Liga del Sur ni en los dos últimos años que jugué en La Pampa (viene de Independiente de Jacinto Aráuz) tuve una actuación tan determinante como la de hoy”.

¿Y entonces? “Debo retroceder más en el tiempo, cuando era chico, en Villa Nocito, en algún que otro relámpago seguro tuve partidos así y capaz que mejores también, pero no me acuerdo de uno en particular”, señaló “Lucho”, con una risa espontánea y minutos después del 5-2 ante Pacífico de Cabildo.

Sin la más mínima chance de querer “cancherear”, el ahora platinado “todo terreno”, nacido en el barrio Noroeste y formado, como tantos otros, en EFUBA, reconoció: “Teníamos que ganar por nosotros mismos, porque en las prácticas veíamos que mejorábamos pero cuando salíamos a jugar por los puntos no nos salía nada. Debemos seguir creciendo como equipo, pero ya ganamos y eso nos fortalece mental y anímicamente”.

El cotejo arrancó con un golazo de 40 metros (de tiro libre) convertido por Damiani que “colgó” a un adelantado Schiaffino y, enseguida, llegó el empate del interminable Alejandro Delorte. Parecía un picado de barrio, nadie frenaba a nadie y el que encontraba espacios para correr podía hacer un “desastre” en el área de enfrente.

El DT aurivioleta, Gustavo Echaniz, acertó con dos puntas súper rápidos y por ahí pasó la clave del triunfo. Harnst sacó a “bailar” al que se le puso enfrente y en seis minutos provocó dos faltas del mismo rival --Emanuel Rodríguez-- dentro del área.

Penales más claros que la vista que hay desde la cabina del Onofre Pirrone a las Tres Villas. En el primero lo trabó abajo con una toma de yudo, y en el segundo lo agarró de todos lados cuando el 9 escapaba por la línea de fondo. En esa infracción, el 4 del Tifón fue amonestado y, acto seguido, su entrenador, Gabriel Dietrich, lo cambió por el 14: Canteriño.

De la primera ejecución se hizo cargo Harnst y fue gol, pero en la segunda la pelota la agarró Damiani y también terminó en el fondo de la red.

“Diego es el encargado de los penales, pero como venía `mufado´ y errando, le pedí hacerme cargo y no me equivoqué. ¿Por qué no pateó Seba (Mancinelli)? No, dejalo, tiene que hacer 45 metros para ir de un área a otra y otros 45 para volver...”, acotó sin parar de reírse.

Pacífico juega bien a lo ancho, no se empecina en usar al “Flaco” Delorte como faro y mueve las fichas con criterio en base a estar bien físicamente, algo que siempre cuesta en un equipo donde algunos practican en Cabildo y otros en Bahía.

Aunque queda muy abierto atrás con una línea de 3 defensores que tiene poca ayuda de los volantes y con reelevos mal intercalados.

Harnst se le burló cuando quiso y el dueño de casa pisó fuerte cada vez que Gil y Damiani se cerraron como internos para asociarse al enganche Robles, un torrente talentoso que se está poniendo, después de varios intentos, a tono con el nivel y el ritmo de la Liga del Sur.

Igualmente Tiro sufrió por los costados, pero fue caliente. Ni frío ni tibio, debía ganar y fue al frente más allá de que en varios avances quedó sin ropa y volviendo a los gritos tratando de ordenar lo desordenado o sobrepasado por delante de la línea del balón.

No es un equipo equilibrado, y eso lo va a seguir atormentando, más allá de que esta tarde le salieron “redonditas” las transiciones de un campo a otro y las situaciones que creó las hizo explotar en la valla contraria.

El referí Franco Páez conduce bien (le faltó algún que otro reto y mostrar alguna amarillita más) y hay que seguirlo, y Echaniz se fue feliz con el rendimiento de los “pibitos”, como bautizó a los jugadores 2004 (Pucci, Stremel, Salgado) y a algunos más que son el futuro futbolístico del club, además de que ya vienen demostrando que juegan como “grandes”.

“Salgado tiene unas condiciones notables, es como los wines de antes, te encara y maneja bien los mano a mano”, lo ensalsó Echaniz.

--¿Y de la figura no me decís nada?

--“Lucho” juega en la B de la Liga porque él quiere, puede hacerlo en la A de acá o en un Federal tranquilamente, y te lo digo sin temor a equivicarme.

Nada más que agregar, ganó Tiro y llegó a 5 puntos: todavía lejos del objetivo primordial de estar y permanecer entre los cuatro primeros.

La sístesis

Tiro 5 (4-3-1-2)

G. Pucci 5

Metz 4

Mancinelli (c) 6

Brunelli 5

Stremel 5

Gil 6

Tamalet 5

Damiani 7

Robles 7

HARNST 9

J.P. Salgado 7

DT: Gustavo Echaniz

Pacífico C 2 (3-3-2-2)

Schiaffino 3

E. Rodríguez 3

J.I. Gelos (c) 4

Valenzuela 4

J.P. Molina 3

Temps 5

Priegue 5

A. Fidalgo 4

A. Montero 5

Ferrari 5

Delorte 5

DT: Gabriel Dietrich

PT. Goles de Damiani (TF), a los 8m.; Delorte (PC), a los 10m.; Harnst (TF), de penal, a los 23m. y Damiani (TF), de penal, a los 26m.

ST. Goles de Priegue (PC), al minuto; Genaro Fraysse (TF), a los 30m. y Harnst (TF), a los 45m.

Cambios. 60m. Pallottini (5) por Metz y G. Fraysse (7) por J.P. Salgado, 66m. Mérigo (5) por Robles y Leguizamón (5) por Damiani y 77m. Etchegño por Gil, en Tiro; 30m. Canteriño (4) por E. Rodríguez, 62m. Mariño (5) por A. Fidalgo y 83m. Moreira Uranga por Priegue, en Pacífico C.

Amonestados. Brunelli (12m.), Metz (41m.) y Stremel (64m.), en Tiro; E. Rodríguez (25m.), en Pacífico C.

Arbitro. Franco Páez (7,5)

Cancha. Tiro (8).