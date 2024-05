Emiten una alerta amarilla por vientos para Bahía Blanca y gran parte de la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para este sábado e incluyó en la advertencia a Bahía Blanca y gran parte del sudoeste bonaerense.

Según indicó, el área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 55 km/h y con ráfagas que podrán superar los 80 km/h.

Además de nuestra ciudad, la alerta abarca a Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, González Chaves, C. Pringles, C. Dorrego, Monte Hermoso, C. Rosales, Tornquist, Saavedra, C. Suárez, Puan, Villarino y Patagones.

Incluso, la alerta amarilla se extiende hacia La Pampa y Río Negro en dirección a la Cordillera de los Andes.

Por su parte, el servicio de Satelmet pronosticó para este sábado en Bahía Blanca una jornada ventosa, con nubosidad variable.

Por la mañana el viento tendrá intensidad de regular y fuerte con ráfagas de muy fuerte del sector norte y la visibilidad será buena. La temperatura mínima será de 11°C.

En la tarde el tiempo continuará ventoso, rotando al noroeste, con nubosidad en disminución. El índice de radiación ultravioleta será normal, la visibilidad será buena y la temperatura ascendería hasta los 20°C.

En tanto, la noche será fresca tornándose inestable, estimándose para media noche una temperatura de 14°C.

Recomendaciones que emite el SMN

1- Evitá actividades al aire libre

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.