Harina volvió a hacer de las suyas, Villa Mitre venció a Deportivo Viedma y avanzó a semifinales

Villa Mitre venció esta noche a Deportivo Viedma y avanzó a las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol, tras ganar la llave por 3 a 1.

Con un triple agónico de Federico Harina, el tricolor se impuso por 84 a 81 y cerró la serie ante su público que copó el José Martínez.

De esta manera, el equipo bahiense seguirá su camino ante Lanús (eliminó 3-1 a Quilmes de Mar del Plata), a partir del próximo viernes y como visitante.

Pero para llegar hasta ahí primero debió trabajar y mucho (también sufrir...) para dejar en el camino a un durísimo rival. Además de disfrutar de otro cierre para el recuerdo de su tirador, que a falta de 1s 8 embocó un triple memorable.

Pero vayamos por partes...

Desde el comienzo del juego se vivió un clima especial, de partido importante; como nunca antes en la temporada. La gente tricolor copó las tribunas desde bien temprano (mientras otro tanto esperaba por ingresar) y recibió a su equipo con cantos, trompetas y papelitos.

No era para menos, el equipo consiguió lo necesario en Viedma y lo había revalidado el miércoles en casa. Todo estaba dado para que la fiesta sea completa y termine con el souvenir que todos fueron a buscar al Martínez: el pase a semifinales.

El equipo pudo plasmar en el parqué ese empuje exterior y con un buen comienzo de Harina y Jano rompiendo la primera línea tomó 6 de luz (8-2), con buenas defensas que le permitieron correr la cancha.

Enfrente, el elenco visitante sufría ese buen arranque defensivo del local (tuvo 6 pérdidas en el cuarto) y encima no encontraba efectividad desde larga distancia (llegó a estar 0-7). No obstante, el tricolor no logró capitalizar del todo ese momento favorable. Erró todos los libres en ese pasaje y también en el cuarto (0-5) y no pudo escaparse.

En ese contexto, el partido perdió las formas en un par de ataques consecutivos por lado, con alguna jugada enredada y al límite de la falta, y en un abrir y cerrar de ojos Deportivo exprimió al máximo a Tabieres en la pintura e igualó las acciones (10-10). Encima, sobre el final del cuarto, encontró finalmente el gol desde el triple, que se extendió en el inicio del segundo, y con tres bombas consecutivas pasó al frente y se fue a 6: 17-23.

Gastón Fernández, enérgico desde el banco

En el peor momento de lo que iba de la noche, Villa Mitre también perdió rápidamente a Bollo, quien llegó a las tres faltas cuando se habían jugado menos de dos minutos del segundo chico.

Fue ahí cuando aparecieron los tres pilares ofensivos de la Villa para frenar el envión visitante. Harina metió su primer triple de la noche y al rato se sumó con otro, Jano volvió a exprimir su velocidad en una transición veloz y Pennacchiotti tomó mayor protagonismo.

Eso se extendió con el correr del período, cuando saltó a la cancha la segunda dotación tricolor y Penna fue la principal vía de gol (7). Y aunque a veces forzó su juego, logró sumar y mantuvo a la Villa a tiro.

No obstante, Deportivo cerró mucho mejor el primer tiempo, porque Marina rompió por el centro cuando faltaban 24 segundos y encima la defensa contuvo a Jano en el último ataque tricolor (sin Harina ni Pennacchiotti en cancha) y en la contra Fagotti la embocó a la carrera para irse derecho al vestuario con su equipo ganando por 4 puntos (38-42).

Harina la pica, pero en la cabeza ya tiene enfocado al aro rival

Al regreso, Villa Mitre cambió esa mala sensación con la que se había ido al descanso largo a base de buenas defensas, con Franco siendo clave en los cambios y haciendo tirar exigidos a todo.

Eso que invertía atrás, lo cobraba adelante, con Jano corriendo la cancha y sumando con penetraciones o desde la línea (2-4).

Además, Chervo se sumó con un gran triple desde la esquina y el dueño de casa pasó al frente (45-42).

Todo esto confirmó lo que se había visto a lo largo de toda la serie: siempre que un equipo intentó escapar, el otro encontró la forma de volver al juego y llevar el score al doble por doble.

Con diferentes vías de gol en distintos pasajes, ambos llevaron el trámite al golpe por golpe, para entrar al última cuarto 60-61.

En el inicio del último periodo, Villa Mitre se desenvolvió mejor en el momento más caliente, Jano aportó vértigo y gol junto con Chervo y Pennacchiotti metió dos "golazos" a pura jerarquía para marcar el camino.

La gente acompañó como lo hace habitualmente en este tipo de partidos

De esa forma, el equipo bahiense estampó un parcial de 14-4 y tomó la máxima de 7 (70-63) y obligó a la visita a pedir minuto rearmarse.

Tras el mini descanso, Marina dio la cara por los suyos y frenó la sangría con dos grandes penetraciones.

No obstante, en base a buenas defensas, el local pudo mantener la diferencia durante algunos minutos.

Pero estaba avisado, en esta serie tan pareja, el que está en desventaja siempre vuelve. Y ahí estuvo Deportivo, con Tabieres y González fajándose en la pintura y el talento y coraje de Marina (4-4 en dobles hasta ahí en el último cuarto) pusieron a Viedma al frente (77-76, con 1m 39s), luego de algunos desaciertos de la Villa en ataque y alguna mala decisión.

Otro gran triple de Chervo desde la esquina, devolvió al local a ser el dueño de la ventaja (79-77).

González lo empató desde la línea (79-79) y después también sumaron libres Harina (81-79) y Marina (81-81).

Jano Martínez inicia la ofensiva ante la presencia de Ramiro Méndez

Con 18 segundos por jugar, la Villa tenía la chance en sus manos. Si bien no logró claridad tras el minuto y la jugada no salió limpia, poco le importó todo eso a Federico Harina. El escolta giró y se plantó para ir en busca de ese tiro ganador con el que sueñan todos los que alguna vez picaron una pelota. Como tantas otras veces, Fede acertó, el público explotó y mientras todo el equipo se iba al banco, su compañero Jano Martínez hacía gestos claros: "¡Está loco!".

Viedma, fiel a su estilo, intentó hasta la última pero Tambucci falló un tiro incómodo y no hubo tiempo para más. En realidad sí: para que Harina festeje en andas de Romero mostrando su apellido a la gente, que deliró junto a su equipo y tuvo un cierre de fiesta perfecto.

Villa Mitre sigue en camino y la próxima estación será en Lanús. Pero primero festejará otro triunfazo.