¿Viste el triple de Harina para el triunfo de Villa Mitre? "Ese momento es como tocar el cielo", dijo Fede

Federico Harina volvió a meter anoche uno de esos triples que quedaran en el recuerdo del basquetbolero bahiense y, sobre todo, en la gente de Villa Mitre.

El tirador de Villa Regina clavó un triple memorable con 1s8 por jugar, con el que el tricolor ganó la serie ante Deportivo Viedma y avanzó a las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Todo eso en un José Martínez explotado, que deliró -otra vez- de la mano infalible de Harina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

-Fede, ¿Qué se siente en ese momento exacto?

-Toco el cielo con las manos, es lo más parecido a estar en el cielo por 4 o 5 segundos. Es una felicidad plena, absoluta y... nada, sé que son recuerdos que me van a quedar para toda la vida.

-Son esos tiros para los que trabajas, con los que soñás...

-Sí, sí, todo jugador de básquet cada vez que pone la cabeza en la almohada sueña con meter un último tiro y bueno, se me ha dado una vez más por suerte. La verdad que estoy super contento, sobre todo porque define una serie. No es solo un partido, es una serie. También me pone contento ver la felicidad de mis compañeros, de toda la gente que se acerca y nos apoya... es un premio para mí y para todos mis compañeros porque hemos hecho un gran trabajo como equipo y merecíamos quedarnos con esta serie.

Con el partido igualado en 81 y 16 segundos por jugar, el tricolor volvió del minuto con la chance clara de ganar el partido y cerrar la serie en casa. Si bien podría haber buscado otra opción, Fede tenía bien en claro algo: el último tiro sería suyo.

-Se los vió salir del minuto algo confundidos, como gesticulando entre ustedes, ¿cómo fue esa última jugada?

-Sí... no sé si confundidos pero estábamos ultimando unos detalles, te diría. Les mencioné (a mis compañeros) que no tomemos un tiro apresurado, que lo hagamos sobre el final para no dejarle la posesión a Viedma. La idea era que Jano la tenga, que reciba Pennacho en el poste y yo salía por una (cortina) indirecta. Creo que salió bien, obviamente que por la conversión. Quizás salió un poco sucia porque ellos congestionaron un poco, pero la idea era esa: apoyarla en el poste con Penna, cuando yo recibo tengo un tiempo para ver que quedaban 6 o 7 segundos, si mal no recuerdo, tomé una pausa para leer la situación pero sí sabía que había muchas chances de que ese tiro lo iba a tomar yo.

Tras esa conversión de Fede, la Villa defendió el último intento de Deportivo Viedma para después dar paso a un alocado festejo con su público.

"Terminó el partido y no parábamos de festejar...terminó el partido y no parábamos... Espero que se sepa entender nuestro festejo, porque fue una locura el juego, la cancha, hemos festejado muchísimo. El partido anterior cuando llegamos al vestuario casi comenzamos a saltar y a festejar, pero le dije a los chicos que tenían que ser dos segundos, pero que festejáramos el viernes (por ayer) porque quedaba un partido. Y, bueno, hoy (por anoche) hemos festejado a lo grande. Ahora sí era momento de festejar, somos conscientes de que pasamos a semifinales, pero por cómo se dio la cosa era para festejarlo de la manera que lo hicimos", entendió Fede.

-Por cómo se dio la serie, merecía este final y era difícil imaginar que fuera muy distinto...

-Fue hermoso por cómo se dio la serie para la gente que vino a ver básquet acá y en Viedma. Al que no le gusta el basquet, después de estos partidos le empieza a gustar. Por cómo estaba el clima en nuestra cancha también- Ha sido una serie lindísima de ver, con dos equipos que se conocen muchísimo, con gran juego y buenos jugadores. Sabíamos que iba a ser así, parejo hasta el final porque no hay ventaja en estos planteles. Hoy fue para nosotros pero tranquilamente podría haber sido para Viedma porque hizo las cosas muy bien.

-Haber ganado un partido Viedma y confirmarlo de esta manera en casa, ¿es una muestra de carácter muy importante y que puede ser clave pensando en lo que viene?

-A mí entender estos playoffs nos encuentran en el mejor momento de la temporada, hemos madurado muchísimo como equipo, tenemos los roles bien en claro, estamos fuertes defensivamente, estamos pacientes ofensivamente y, si bien en el final del 2023 y en el inicio del 2024 habíamos conseguido varias victorias consecutivas, siento que durante los juegos teníamos baches muy largos y ahora no está sucediendo. Y si sucede son momentos muy cortos, eso habla de la madurez de este equipo.

En la próxima instancia, Villa Mitre se medirá ante Lanús, que eliminó a Quilmes de Mar del Plata (3-1), por un lugar en la final de la Conferencia.

"Intentaremos ir por todo, sabemos que Lanús y Racing de Chivilcoy, a mí entender, son los dos equipo mejor armados de la Liga y lo han demostrado en la etapa regular. Son dos planteles parecidos, muy largos, con 8 o 9 jugadores que son titulares en cualquier equipo. Va a ser durísimo, nosotros estamos preparados para hacer nuestro trabajo, con seriedad, con compromiso, con esta gente que explota la cancha....", cerró Fede.