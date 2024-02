Agenda celeste y blanca: febrero no dará respiro

Repasamos, cronológicamente, las actividades deportivas que habrá durante febrero teniendo en cuenta atletas y selecciones que de alguna manera se pondrán la camiseta argentina.

Sobresale la definición del preolímpico de fútbol, la cuarta fecha del circuito de seven de Los Pumas, el regreso a la acción del seleccionado masculino de básquetbol y mucha competencia con puntos y plazas en juego rumbo a París 2024.

A continuación, la agenda celeste y blanca de enero:

Hasta el 11 - Fútbol

Preolímpico masculino (Caracas, Valencia y Barquisimeto, Venezuela).

Preselección: Marco Di Césare, Luciano Gondou, Federico Redondo, Juan Sforza, Ian Glavinovich, Francisco González, Joaquín García, Santiago Castro, Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Pedro De la Vega, Rocco Ríos Novo, Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez, Pablo Solari, Lucas Esquivel, Ramiro Enrique, Aaron Quirós, Gonzalo Luján, Julián Malatini, Facundo Farías, Thiago Almada y Fabricio Iacovich. Entrenador: Javier Mascherano.

Segunda fase:

Lunes 5 – Fase Final, fecha 1, 20.00 vs. Venezuela

Jueves 08 – Fase Final, fecha 2, 17.00 vs. Paraguay

Domingo 11 – Fase Final, fecha 3, 20.00 vs Brasil

El certamen otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos París 2024.

2 al 8 - Natación artística

Campeonato Mundial Doha 2024 (Doha, Qatar).

Dueto Argentino: Tiziana Bonucci y Luisina Caussi.

3 al 8 - Aguas abiertas

Campeonato Mundial Doha 2024 (Doha, Qatar)

Equipo Argentino: Cecilia Biagioli, Candela Giordanino (10k y relevos mixto 4x1500); Lucas Alba e Ivo Cassini (10k y relevos mixto 4x1500).

6 al 8 - Vóley de playa

3º fecha del Circuito Sudamericano 2023-2024 (Cochabamba, Bolivia).

Duplas argentinas: Bautista Amieva-Leandro Aveiro, Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso; Ana Gallay-Brenda Churín y Cecilia Peralta-Maia Najul.

7 al 11 - Squash

Pembroke Management Open De Montreal 2024 (Montreal, Canadá)

Torneo PSA Challenger Tour 20, con Jeremías Azaña.

8 al 10 - Taekwondo

Canadá Open 2024 (Vancouver, Canadá)

Torneo WTF G2.

Equipo Argentino: Daniela Capolo (-46 kg), Carla Godoy (-49 kg), Giulia Sendra (-49 kg), Antonella Mattei (-67 kg), Carla Díaz (+73 kg), Victoria Rivas (+73 kg); Cristian Correa (-54 kg), Lucas Guzmán (-58 kg), Santino Policeli (-58 kg), José Luis Acuña (-68 kg), Mateo Di Leo (-74 kg) y Agustín Alves (+87 kg).

Isabel Di Tella

9 y 10 - Esgrima

Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona 2024 (Barcelona, España).

Copa del Mundo de Espada Individual Femenina, con Isabel Di Tella, Tamara Chwojnik y Melisa Englert Urrutia.

9 y 10 - Esgrima

Copa del Mundo Tbilisi 2024 (Tbilisi, Georgia).

Copa del Mundo de Sable Masculino Individual, con Pascual Di Tella y Pietro Di Martino.

9 al 11 - Esgrima

Trofeo INALPI 2024 (Turín, Italia).

Grand Prix de Florete Individual, con Athina González Ciavarella, Micaela Silva, Ludmila Terni, Augusto Servello, Nicolás Marino y Andrea Nigosanti.

10 y 11 - Ciclismo BMX racing

1º fecha de la Copa del Mundo UCI 2024 (Rotorua, Nueva Zelanda).

Rondas 1 y 2, con Gonzalo Molina, Federico Villegas, Emiliano De La Fuente y Federico Capello. No asistirá la bahiense Agustina Cavalli.

Fernanda Russo

10 al 18 - Tiro

Copa del Mundo ISSF Granada 2024 (Granada, España).

Equipo Argentino: Fernanda Russo, María Emilia Oblán, Alexis Eberhardt, Julián Gutiérrez (rifle) y Laura Ramos (pistola).

11 al 18 - Natación

Campeonato Mundial Doha 2024 (Doha, Qatar).

Equipo Argentino: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Andrea Berrino y Ulises Saravia.

14 al 19 - Hockey

FIH Pro League Masculina 2023-2024 (Santiago del Estero, Argentina).

Los Leones: plantel a confirmar.

Cronograma de Argentina

Miércoles 14, 19.00 – Fecha 5: Los Leones vs. Bélgica.

Viernes 16, 19.00 – Fecha 6: Los Leones vs. Alemania.

Sábado 17, 19.00 – Fecha 7: Los Leones vs. Bélgica.

Lunes 19, 19.00 – Fecha 8: Los Leones vs. Alemania.

14 al 19 - Hockey

FIH Pro League Femenina 2023-2024 (Santiago del Estero, Argentina).

Las Leonas: plantel a confirmar.

Cronograma de Argentina:

Miércoles 14, 21.30 – Fecha 5: Las Leonas vs. Bélgica.

Viernes 16, 21.30 – Fecha 6: Las Leonas vs. Alemania.

Sábado 17, 21.30 – Fecha 7: Las Leonas vs. Bélgica.

Lunes 19, 21.30 – Fecha 8: Las Leonas vs. Alemania.

15 al 18 - Gimnasia artística

Copa del Mundo por Aparatos FIG 2024 (Egipto, El Cairo).

Etapa final de clasificación olímpica para especialistas por aparatos, con Isabella Ajalla (viga), Mia Mainardi (salto y viga), Sira Macías (asimétricas) y Daniel Villafañe (anillas).

16 al 18 - Taekwondo

US Open 2024 (Reno, Nevada, Estados Unidos).

Torneo WTF G2.

Equipo Argentino: Daniela Capolo (-46 kg), Carla Godoy (-49 kg), Giulia Sendra (-49 kg), Antonella Mattei (-67 kg), Carla Díaz (+73 kg), Victoria Rivas (+73 kg); Cristian Correa (-54 kg), Lucas Guzmán (-58 kg), Santino Policeli (-58 kg), José Luis Acuña (-68 kg), Mateo Di Leo (-74 kg) y Agustín Alves (+87 kg).

18 - Atletismo

XXXIX Zurich Maratón de Sevilla 2024 (Sevilla, España).

Con Florencia Borelli y Daiana Ocampo.

21 al 24 - Lucha

Campeonato Panamericano Senior 2024 (Acapulco, México).

Competencia previa al Clasificatorio Olímpico Panamericano 2024, que se disputará en la misma sede del 28 de febrero al 1 de marzo.

Equipo Argentino:

Libre masculina: Agustín Destribats (65 kg), Iván Llano (86 kg), Ricardo Báez (97 kg) y Catriel Muriel (125 kg).

Libre femenina: Maia Cabrera (50 kg), Camila Amarilla (57 kg) y Linda Machuca (76 kg).

Grecorromana masculina: Mauricio Lovera (67 kg), Arsen Julfalakyan (77 kg) y Ricardo Gómez (97 kg).

21 al 28 - Squash

Windy City Open 2024 (Chicago, Illinois, Estados Unidos).

Torneo PSA World Tour Platinum, con Leandro Romiglio.

Lucio Redivo

22 - Básquetbol

Clasificatorio FIBA Américas 2025 (Mar del Plata).

Selección Argentina: Juan Bocca, Leandro Bolmaro, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Facundo Campazzo, Gonzalo Corbalán, Gabriel Deck, Marcos Delía, Juan Fernández, Lucas Giovannetti, Juan Ignacio Marcos y el bahiense Lucio Redivo. Entrenador: Herman Mandole.

Grupo A, fecha 1, 21.40 vs. Chile.

22 al 24 - Esgrima

70° Heidenheimer Pokal 2024 (Heidenheim, Alemania).

Copa del Mundo de Espada Masculina individual y por equipos, con Jesús Lugones, Agustín Gusmán y Lucio Pérez Ondarts.

22 al 25 - Gimnasia artística

Copa del Mundo por Aparatos FIG 2024 (Cottbus, Alemania).

Etapa final de clasificación olímpica para especialistas por aparatos, con Isabella Ajalla (viga), Mia Mainardi (salto y viga), Sira Macías (asimétricas) y Daniel Villafañe (anillas).

23 y 24 - Esgrima

Copa del Mundo Banco Nacional de Egipto 2024 (El Cairo, Egipto).

Copa del Mundo de Florete Masculino individual, con Augusto Servello y Nicolás Marino.

23 al 25 - Rugby 7s

HSBC SVNS Vancouver 7s (Vancouver, Canadá).

4º etapa del HSBC SVNS 2024.

Los Pumas 7s: plantel a confirmar.

Santiago Álvarez Fourcade

23 al 25 - Gimnasia trampolín

Copa del Mundo FIG Trofeo AGF 2024 (Bakú, Azerbaiyán).

Etapa final de clasificación olímpica, con Santiago Ferrari (trampolín individual).

23 al 25 - Ciclismo BMX freestyle

Copa del Mundo – Park UCI 2024 (Enoshima, Japón).

Con José Torres, en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

23 al 25 - Vóley de playa

4º fecha del Circuito Sudamericano 2023-2024 (Rancagua, Chile).

Duplas Argentinas: Julián Azaad-Maciel Bueno, Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso; Ana Gallay-Brenda Churín y Cecilia Peralta-Maia Najul.

24 y 25 - Ciclismo BMX racing

2º fecha de la Copa del Mundo UCI 2024 (Brisbane, Australia).

Rondas 3 y 4, con Gonzalo Molina, Federico Villegas, Emiliano De La Fuente y Federico Capello. No asistirá la bahiense Agustina Cavalli.

24 al 28 - Pesas

Campeonato Panamericano de Mayores 2024 (Caracas, Venezuela).

Equipo Argentino: Ludmila Gerzel (49 kg), Agustina Álvarez (55 kg), Luz Casadevall (59 kg), Tatiana Ullua (64 kg); Dante Pizzuti (81 kg), Ariel Galeano (81 kg), Joaquín Jones (96 kg) y Agustín Palacios (109 kg).

Clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024.

Leandro Usuna

24 al 3/3 - Surf

ISA World Surfing Games Puerto Rico 2024 (Margara-Arecibo, Puerto Rico).

Equipo Argentino: Lucía Indurain, Vera Jarisz, Ornela Pellizzari; Ignacio Gundesen, Santiago Muñiz y Leandro Usuna.

Clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024 (siete plazas en la rama femenina y cinco en la masculina).

25 - Básquetbol

Clasificatorio FIBA Américas 2025 (Valdivia, Chile).

Selección Argentina: Juan Bocca, Leandro Bolmaro, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Facundo Campazzo, Gonzalo Corbalán, Gabriel Deck, Marcos Delía, Juan Fernández, Lucas Giovannetti, Juan Ignacio Marcos y el bahiense Lucio Redivo. Entrenador: Herman Mandole.

Grupo A, fecha 2, 21.20 vs. Chile.

25 al 3/3 - Skateboard

WST: Dubái Park 2024 (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).

Otorga puntos para el ranking de clasificación olímpica París 2024, con Camila Amarilla y Omar Sandro Cocilova.

28 al 1/3 - Lucha

Clasificatorio Olímpico Panamericano 2024 (Acapulco, México).

Equipo Argentino:

Libre masculina: Agustín Destribats (65 kg), Iván Llano (86 kg), Ricardo Báez (97 kg) y Catriel Muriel (125 kg).

Libre femenina: Maia Cabrera (50 kg), Camila Amarilla (57 kg) y Linda Machuca (76 kg).

Grecorromana masculina: Mauricio Lovera (67 kg), Arsen Julfalakyan (77 kg) y Ricardo Gómez (97 kg).