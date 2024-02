Campaña solidaria para un nene de 3 años que necesita un implante coclear

El padre de Jano Yáñez, un niño de 3 años que padece de hipoacusia bilateral neurosensorial profunda, inició una campaña solidaria para poder llevar a cabo la operación que ronda los 45 mil dólares.

Frasnco Yáñez le contó a La Nueva. que "ya hay una campaña vigente del lado de su mamá, pero ahora lanzo mi propia campaña ya que fui excluido y bloqueado de todas las redes de la madre de mi hijo".

Jano nació el 27 de agosto de 2020 y en su nacimiento a las 37 semanas de gestación tuvo complicaciones que le causaron problemas respiratorios, por lo cual fue internado en neonatología en grave estado durante 14 días.

"Luego de eso tuvimos que volver a neo por qué no saturaba bien, donde estuvo más días internado. Al volver a casa comenzamos a notar de que algo raro andaba pasando, ya que Jano no respondía a ningún tipo de estímulos auditivos, a raíz de eso se le hicieron otoemisiones que dieron positivas, seguimos insistiendo en que algo no andaba bien y continuamos con las visitas los médicos (otorrinos y fonoaudiólogas) los cuales nos solicitaron realizarle resonancias, tomografías computadas y potenciales evocados auditivos. Los cuales derivaron en el diagnóstico actual de Jano Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda".

El médico Luis Annunziata solicitó implantes cocleares, los cuales tienen un valor de USD 44.770.

"Ya que no contamos con los recursos necesarios para enfrentar dicha suma, comenzamos con la campaña solidaria para recaudar los fondos. En un principio comenzamos la campaña juntos, pero por un problema de ella, me bloqueó de todas las redes y de la cuenta de dicha campaña y a parte de eso no me deja ver al nene hace más de un mes. Recurrí a un abogado que me dijo que tenía todo el derecho de hacer esta campaña", comentó Franco.

A su vez, agregó que "cuando hacía sorteos para poder donarlos a la cuenta principal, del lado de la madre me decían que me quedaba con la plata y era falso. Mis abogados (Esteban Cid y Mariano Montenegro) me pidieron que haga público que todo lo que hago es legal y con el único fin de operar a mi hijo. No quiero que me difamen y poder hacer una campaña limpia y legal".

Quienes deseen colaborar deberán hacerlo a la siguiente cuenta:

Titular: Franco Nahuel Yáñez

CBU: 0140413903620053043691

Alias: Unidos.por.Jano