¿Empiezan las clases en Bahía? Qué dicen los gremios docentes

Se acerca marzo y la posibilidad de un paro docente va creciendo día a día. Aún sin definir si habrá una negociación paritaria, el Gobierno nacional confirmó ayer que no enviará los fondos educativos a las provincias. Esta situación puso a los gremios en estado de alerta y movilización en todo el país, incluyendo nuestra ciudad.

Las 24 gobernaciones, tanto las de oposición como las dialoguistas, están demandando a la Secretaría de Educación de la Nación que normalice el envío de recursos destinados a salarios docentes, comedores e infraestructura escolar. Por otro lado, los sindicatos de maestros están exigiendo la convocatoria urgente a paritarias, así como la regularización del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), un componente esencial de los sueldos.

El inicio del año escolar en la provincia de Buenos Aires debería tener lugar el viernes 1 de marzo para todos los niveles educativos —inicial, primario y secundario—. Sin embargo, los gremios locales están considerando tomar medidas de fuerza, aunque todavía no confirmaron oficialmente su decisión.

"Aún no tenemos convocatoria de Provincia a paritaria y hemos perdido el fondo de Nación correspondiente a Fonid y Conectividad. Además, están los problemas con IOMA en la ciudad y la región. Veremos qué respuestas tenemos en estos 15 días y qué deciden nuestros afiliados", dijo a La Nueva. Gerardo Echeverría, del Centro de Educadores Bahienses (CEB).

A nivel nacional, ayer la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, advirtió que si la administración de Javier Milei no envía fondos a las provincias "peligra el inicio de clases".

Desde el Suteba bahiense, su secretaria general Analía Lusarreta señaló que aún "no podemos confirmar nada hasta tener una asamblea que lo decida", la cual está programada para la próxima semana. Habitualmente la delegación local de este sindicato (adherente a partidos de izquierda) es una de los más combativas y suele decidir jornadas de huelga incluso si la central provincial que conduce el peronista Roberto Baradel no está de acuerdo.

Una situación similar, en cuanto a la espera de lo que se defina en asamblea, se presenta en Aduns, según confirmó Sergio Zaninneli

Respecto de los auxiliares que forman parte de ATE, el referente local José Reisvig mencionó que todavía no tomaron una decisión definitiva, ya que "estamos en paritarias".

Por su parte, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Margarita Orellano explicó que, por el momento, "no hay convocatoria a huelga", no descartando la posibilidad de que esta medida pueda ser implementada en el futuro.

La próxima semana será crucial, ya que se llevarán a cabo asambleas en los diferentes sindicatos para determinar las acciones a seguir.

La decisión del Gobierno nacional de retener los fondos educativos se enmarca en la creciente tensión en las relaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores, tras el fracaso en el Congreso del tratamiento de la Ley Ómnibus. Si bien argumentan que esta responsabilidad recae en los gobiernos provinciales, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) está contemplado por ley.

En esa línea, el gobernador Axel Kicillof advirtió el viernes a través de su cuenta en la red X que "el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un pago que el Gobierno nacional realiza a cada docente de las provincias. Durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas, se realizó ininterrumpidamente. Pese a que los funcionarios nacionales de Educación se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida, el Ministerio de Economía no realizó el pago, que va desde el Gobierno nacional al bolsillo de los docentes. Esta suma, que no pagó Milei y en algunos casos representa hasta el 10% del sueldo, no es responsabilidad de las provincias".

El año pasado, Suteba llevó a cabo un total de 11 días de paro (8 de marzo; 25 de abril; 17 y 18 de mayo; 15, 16 y 22 de junio; 6 y 7 de septiembre; 3 y 4 de octubre) y 7 jornadas de protesta (1 y 29 de marzo; 18 y 26 de abril; 7 de junio; 19 de octubre; 15 de noviembre) en las escuelas de nuestra ciudad.

Por otro lado, ATE realizó 13 días de huelga (7, 8, 29 de marzo; 12 y 26 de abril; 16, 17, 30 y 31 de mayo; 7, 16, 22 y 27 de junio) y Aduns llevó adelante 18 días de paro (8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo; 1, 18 y 19 de abril; 16 y 22 de junio; 6 de septiembre) más 1 jornada de protesta (1 de marzo).