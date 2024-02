La China Suárez salió a apoyar a Lali Espósito tras un nuevo cruce con Javier Milei

Eugenia La China Suárez se expresó sobre los dardos cruzados entre el presidente Javier Milei y Lali Espósito, que surgieron a raíz de la presentación de la artista en el Cosquín Rock.

En el festival cordobés, Lali presentó un tema con un fuerte discurso. "Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos", señaló.

Luego, en el momento del tema Quiénes son?, Lali cambió parte de la letra y cantó: “Que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado”, en clara referencia a la acusación que recibió en el último tiempo de parte de Milei y muchos de sus seguidores en redes, donde Lali es blanco de fuertes cuestionamientos.

Desde Italia, siempre muy activo en redes, llegó la respuesta de Milei. El líder de La Libertad Avanzan compartió en su cuenta de X mensajes donde se acusa a Espósito de recibir millonarias cifras de provincias como La Rioja, Neuquén y Río Negro, junto al video tomado en Cosquín Rock donde critica a los libertarios.

En este contexto se pronunció La China Suárez, quien tiene una relación de amistad con Lali desde que eran compañeras de la tira juvenil Casi Ángeles y de la banda Teen Angels.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6.5 millones de seguidores, la actriz permitió que le hagan preguntas y un seguidor le consultó sobre Lali y las fuertes críticas que suele recibir en redes.

“¿Cómo te cae lo que le están haciendo a Lali y como se ensañaron con ella?”, le consultaron. Y La China respondió.

"Pienso que nadie debería ensañarse con nadie por pensar distinto. Es un constante River - Boca”, señaló primero.

Luego, La China salió a respaldar a su amiga: “La admiro, la quiero, es una artista única. Desde chiquita trabajando con respeto, amor y disciplina”.

La tensión entre Lali Espósito y los seguidores de Javier Milei comenzó cuando, en agosto del 2023, tras el triunfo del libertario en las PASO, la artista publicó: “Que peligroso, que triste”.

Al día siguiente, consultado sobre el tema, Milei aseguró que desconocía quién era Lali. “No sé quién es, yo escucho a los Rolling Stones”, expresó en aquel momento.

Desde ahí, Lali comenzó a recibir fuertes críticas en las redes de parte de los seguidores del libertario, algo que se incrementó cuando Milei fue elegido como presidente.

Recientemente, en una nota con LAM, Lali dijo sobre el tema: "En mi caso, se metieron con la contratación de los shows municipales creando la imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo. Es un delirio absoluto".

"Yo no salto ni me enojo porque entiendo que están necesitando esa espuma. No me gusta ser centro de esa espuma, pero tengo la tranquilidad de los años de laburo, de quién soy, de cómo me muevo. Cuando he hecho shows municipales, además de vivir de lo que hago, la alegría es que hay 200 o más familias trabajando en esos shows", aseguró la actriz y cantante. (Clarín)