Bautista Agustiño y su pasión por la meteorología

Por Natalia Miguel



Bautista Agustiño es un joven puntaltense con un muy buen pronóstico profesional. Por su pasión en la meteorología creó MeteoPunta, que cuenta con miles de adeptos en las redes sociales, por donde todos los días comparte la situación climatológica de la ciudad y las novedades para los próximos días.

"Siempre me gustó la meteorología. Desde muy chiquito, a los 8 años, me apasionó observar las nubes, los rayos, la nieve. Así fue a lo largo de los años hasta que comencé a hacerlo de manera más profesional. Obviamente no como meteorólogo oficial porque recién tengo 21 años y empecé a llegar a mis amigos y mi familia, y luego se fue sumando más gente con la creación del MeteoPunta, mediante el cual brindo información diaria en las redes sociales", contó.

La tormenta del 16 de diciembre y la reciente ola de calor fueron los dos acontecimientos climatológicos claves por los cuales muchas personas más se incorporaron a las cuentas de Bautista.

“El temporal del 16 de diciembre fue totalmente llamativo, nos sacudió, y MeteoPunta, de un día para el otro, estuvo en boca de todos. Ese día fue caótico, tampoco me podía comunicar, hice lo que pude, con lo que tenía, le transmitía a la gente que lo peor ya había pasado, pero cuando salgan de sus casas se iban a encontrar con las consecuencias de la tormenta".

"Luego salieron varios rumores sobre la llegada de un tornado o huracán, o cosas de ese tipo, y traté de enviar el mensaje de que esto no iba a pasar, que fue un hecho que ya había sucedido, que fue histórico, pero que no volverá a ocurrir en el corto tiempo".

El joven utiliza un estilo con conceptos claros y sencillos. “Lo llevo al llano para que lo entiendan todos, desde mi abuela hasta mi primito. No sirve hablar demasiado profundo, sino que hay que ser más preciso porque es muy importante. Mucha gente me hace llegar su miedo ante la posibilidad de tormentas y trato de explicarles y asumir un rol de psicólogo que no soy. Hay quienes me transmiten sus temores, confían en mí y eso me pone muy feliz porque puedo hacer mi aporte".

Cuenta con una estación meteorológica para tomar los datos de cada día. “Ya tenía una cuando era chico, que me medía muy casero en una pantalla. Y en agosto de 2023 me compré una que tiene wifi, con lo cual lo puede ver cualquier persona que tenga el enlace, con los datos en vivo de la temperatura, la humedad, cuánto llovió y la velocidad del viento, y eso se va actualizando todo el tiempo".



Seguidores

En la red social Facebook está por llegar a los 3.800 seguidores y en Instagram, a los 3.500. En los canales de WhatsApp y los grupos "cuento con más de 2.000 personas".

Es estudiante de Periodismo, “me faltan 10 finales para terminar y mi idea es entrar de lleno al mundo de la meteorología. Mi sueño es estudiar en Buenos Aires. La carrera se llama Meteorología o Ciencias de la Atmósfera"

“El periodismo me dio las herramientas para comunicar y creo que, dentro de todo, va bien y me siento con más confianza. Aún no llegué a recibirme, pero tengo los conocimientos y trato de hacer lo mejor posible para transmitir a la gente”, mientras que expresó que “aspira a llegar a más personas, sobre todo en Punta Alta. No me quiero ir 'por las ramas' hacia todo el país. Sí me encantaría cazar tornados, tormentas en otros lados del mundo. Tener una camioneta y salir a plena ruta. Sería un sueño ideal. Pero con lo que estoy haciendo actualmente de dar el pronóstico y hacer seguimiento de tormentas en Punta Alta ya me hace feliz".

Agregó que "con las dos carreras me encantaría trabajar en el servicio meteorológico, sobre todo en las redes sociales que es lo que más le gusta a la gente. Hay muchos jóvenes que antes no prestaban atención a estos temas y, en cambio, con esta propuesta se han ido agregando a los grupos para conocer de qué se trata".

Bautista reiniciará sus estudios de Periodismo en marzo. Está de novio con Flor y vive con su madre. “Mi novia y mi familia me respaldan mucho y me siento con confianza", añadió.