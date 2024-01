Cuelga la raqueta el último héroe de la obtención de la Copa Davis

"Gracias! Fui muy feliz haciendo lo que me gusta". De esa forma anunció su retiro del tenis profesional el azuleño Federico Delbonis, el último integrante del equipo argentino que obtuvo la Copa Davis en 2016 que seguía en competencia.

Fede, quien actualmente se encontraba 294 en el escalafón mundial, hizo pública su decisión a través de las redes sociales, poniendo fin a una carrera que comprendió 17 años de competencia profesional en el circuito ATP.

"Se cierra una etapa en mi vida la cual me formó como deportista y persona principalmente. Viví momentos inolvidables e inigualables dentro y fuera de la cancha, pero es momento de escuchar a mi cuerpo que me pide una tregua", expresó el azuleño, quien no competía desde octubre pasado.

Delbonis, quien en su etapa junior compitió en Bahía Blanca en algunas oportunidades, logró dos títulos profesionales, en San Pablo 2014 y Marrakech 2016, además de haber alcanzado el puesto Nº33 del ranking mundial.

Fede quedó en la historia grande del tenis argentino tras otorgarle a Argentina el triunfo que le otorgó el título de Copa Davis en 2016, tras derrotar al croata Ivo Karlovic; equipo que también integraban Juan Martín Del Potro, el bahiense Guido Pella y el correntino Leonardo Mayer.