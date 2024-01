El inédito video del análisis y predicción de Scaloni tras la derrota con Arabia Saudita

Argentina hizo historia en el Mundial de Qatar 2022 al levantar la Copa del Mundo tras una dramática final contra Francia. Con Lionel Messi como capitán y bandera del equipo, la Albiceleste bordó su tercera estrella en el escudo, tras los éxitos en Argentina 1978 y México 1986.

El combinado nacional arribó a la cita máxima como uno de los principales candidatos al título al ser el vigente campeón de América y ganar la Finalissima ante Italia, vencedor de la Eurocopa. Sin embargo, el estreno en territorio qatarí no fue el esperado. De manera inesperada, Arabia Saudita dio el golpe en el Estadio Lusail al imponerse por 2 a 1 en el marco de la primera jornada del Grupo C. La Pulga abrió el marcador a los 10 minutos, de penal. Pero luego aparecieron Saleh Al-Sheri y Salem Al Dawsari, a los 48 y 53 minutos de juego, para dar vuelta el marcador.

En las últimas horas, en las redes sociales, comenzó a hacerse viral un fragmento de la película Elijo Creer, la cual rememora las andanzas de Lionel Messi y compañía en Qatar. En el video se puede observar al director técnico Lionel Scaloni viajando en la parte trasera de un vehículo mientras analizaba lo acontecido ante los saudíes.

“Muchachos, ustedes explíquenme del minuto 48 al 53, ¿nos puede explicar alguno de ustedes? No tenían respuesta. Ota me dijo ‘no sé, no sabemos qué hacer’. Yo sí tengo explicación… Por más que nosotros hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto de la cultura argentina es el mismo, porque hasta la gente empezó a cantar después del minuto 15, al minuto 32. La gente estaba golpeada. Vos podés laburar lo que quieras, pero tenés que estar acostumbrado a perder, tenemos que saber que podemos perder”, comenzó su relato el estratega oriundo de Pujato.

Prosiguiendo con su relato, el entrenador recalcó: “Primero, hace un montón de años que no ganamos nada. Y segundo, que forma parte del juego y del aprendizaje. La puta madre, si no es muy fácil. Nadie va a jugar tranquilo. Nadie nunca va a jugar tranquilo. Mejor de las condiciones que llegamos no había. Lamentablemente, o positivamente, pasó y si pasa por los puntos y nos reponemos, quedate tranquilo que vamos y competimos. Y cuidado, cuidado si nos reponemos. Porque después de recibir este mazazo te repones y decís ‘amigo, ahora no hay quien nos pare’. Pero lo importante es reponerse. Pero no de lo futbolístico, porque de lo futbolístico nos vamos a reponer, no tengo dudas, jugamos bien todos”.

Pese a ese inesperado tropiezo, la selección argentina elevó considerablemente su nivel. Primero se quedó con el primer puesto de su zona al vencer por 2-0 a Polonia y por el mismo marcador a México. En octavos de final superó 2-1 a Australia y en cuartos superó por penales a Países Bajos. En las semifinales goleó 3-0 a Croacia y en la gran definición se impuso por penales contra Francia, que buscaba retener el título conseguido en Rusia 2018. (Infobae)