Créditos hipotecarios UVA: ¿Qué pasará en Bahía Blanca?

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

Audionota: Danilo Belloni

“Si bien el flagelo de la inflación y determinadas medidas de la política hicieron que se crea que todos los créditos hipotecarios UVA son impagables, lo cierto es que se trata de un buen mecanismo”.

Lo dijo Carlos Esteban (p), presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a propósito de los nuevos lanzamiento de varias entidades bancarias (públicas y privadas) para acceder a la vivienda familiar en la Argentina.

“Somos muy optimistas con estos créditos, ya que permitirán la aparición de otras líneas y soluciones habitacionales”, añadió.

También dijo que, en realidad, los hipotecarios nunca fueron eliminados y que, ahora, se los ha incentivado.

“Es la única herramienta con la que contamos las inmobiliarias para permitirle a la gente de clase media, y un poco menos también, acceder a una vivienda, ya que de otro modo es imposible”, sostuvo.

Esteban (p) admitió que los créditos UVA no son baratos, al tiempo que —insistió— tampoco se convierten en algo que no se pueda pagar.

“Te comento un ejemplo: Alguien, que tiene un crédito UVA, la última semana me dijo que ahora debe más dinero respecto del que le otorgaron. Está bien, pero le pregunté: ¿Vos me vendés la casa por menos de lo que sacaste? Su respuesta fue no. ¿Cuánto pagás de cuota? le dije: 190.000 pesos respondió. Bueno, hoy eso es menos que un alquiler”, aseguró Esteban.

“¿Si se lo aconsejaría a mis hijos? Si no tuvieran casa lo haría, por supuesto. ¿Por qué? Porque los argentinos siempre estuvimos acostumbrados a sacar un crédito y esperar que se licúe para terminar pagando nada. Pero el UVA lo que hace es mantener más o menos el valor del crédito que uno toma porque, además, las propiedades también aumentan”, explicó.

Esteban (p) también contó que con ingresos de un millón y medio de pesos mensuales ya se puede acceder a un crédito hipotecario. Y que para tal objetivo pueden sumarse los salarios de los dos integrantes de un matrimonio.

“Hay que arrancar con un dinero ahorrado, que sería el 25 % de la propiedad del valor a comprar”, expresó.

“Con ese millón y medio de ingresos se pueden obtener entre 40 y 50 millones de pesos y puede ser para pagar en un plazo de 20 años, como es el caso de algunas entidades, o a 30 años, como lo ha dispuesto el Banco Hipotecario”, aseguró.

“¿La cuota? Se asemejará a un alquiler. Y la verdad es que hay que hacer un sacrificio para la casa definitiva”, indicó.

En otro tramo del diálogo con La Nueva., el titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos local recordó que el interés de los créditos UVA se compone del aumento del costo de vida y del ingreso salarial.

“En Bahía Blanca hay mucha desconfianza por parte de la gente y el costo de vida aún es muy alto; eso no suma para esta propuesta. Porque, además, nuestra moneda sufre un deterioro todos los meses y existe una pérdida del poder adquisitivo”, dijo.

“No obstante, cuando la situación cambie y se logre una mejoría en el aspecto económico, los créditos empezarán a funcionar bien”, auguró.

Un aspecto colateral del regreso de los hipotecarios es la revalorización de las propiedades que, hoy, están en el piso más bajo, según Esteban (p).

“Un departamento de un dormitorio, dos ambientes, que antes se vendía por 70.000 dólares hoy se consigue por U$S 35.000. ¿Por qué? Porque el rendimiento de los alquileres era nulo y nadie compraba una propiedad para alquilarla”, explicó.

El directivo añadió que en Bahía Blanca hoy existen unas 3.000 unidades en alquiler, con el 70 % de ellas como departamentos y el restante porcentaje para casas.

“Que haya 3.000 unidades disponibles es algo muy bueno, porque se ha solucionado el problema que tenían los inquilinos, ya que el mercado ya está regulado. Incluso, algunos alquileres han bajado porque la oferta es importante y se puede conseguir un departamento por 180/190.000 pesos por mes”, precisó.

También señaló que hay menos casas y departamentos en venta, ya que quienes los tenían en esa condición, al no poder hacerlo, los pusieron otra vez en alquiler.

“Quiero decir, el valor de las propiedades se levantará otra vez. No sé si a aquellos valores, porque esa es una cuestión de mercado. Hoy, el costo de construcción no es el mismo que antes, cuando rondaba los 1.500 dólares (el costo del metro cuadrado cubierto) y hoy estamos en los U$S 800”, concluyó.

Referencia: las condiciones en el Banco Hipotecario

—El crédito es hasta $ 250 millones en un único desembolso en caso de la compra de casa. Para construcción el monto es el mismo pero con un anticipo y dos desembolsos contra avance de la obra. En el caso de terminación o ampliación es de hasta $ 125 M en un único desembolso.

—Financian hasta el 80 % de la vivienda a comprar o construir; hasta el 50 % en caso de una terminación de obra y el 100 % para ampliación.

—El crédito se debe destinar a compra, construcción, terminación o ampliación de primera o segunda vivienda.

—Tiene una tasa de 8,5 %. Las primeras 12 cuotas para los clientes con acreditación de haberes en el banco tienen una tasa del 4,25 %, lo que significa una promoción del 50 % en el primer año (con el costo financiero total: tasa de 8,65 % final; 4,4 % final el primer año para cuentas sueldo).

—El plazo máximo de pago es de 360 meses (30 años).

—El capital es ajustable por UVA.

—La cuota mensual a pagar no puede exceder el 25 % del ingreso del solicitante. (Infobae).