Liga de Suárez: volvió a los 51 años y se codeó sin problemas con todos los pibes

El atacante Juan Manuel Ibarra sigue haciendo historia en Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. A los 51 años, decidió darle una mano a su amado Puan Foot Ball Club y regresó a las canchas en la derrota ante El Progreso de la Colonia 3 por 1 a 0.

El 9 fue inicial en el elenco puanense y le contó sus sensaciones a La Nueva.

"La verdad que me sentí muy bien. Venía entrenando igual y, si bien no tenía ritmo de competencia, jugó casi 65 minutos y no me duele nada. Estoy muy contento porque le puedo dar una mano al club, que está atravesando una situación difícil para el club", resaltó.

"Sinceramente, fue todo muy positivo y creo que estuve a la altura. Hicimos un par de jugadas interesantes, no lo pudimos empatar, pero lo peleamos hasta el final. El Progreso es un gran equipo, nosotros estamos en el fondo de la tabla y se notó esa diferencia anímica. Pero cuando está el club de por medio, el club de mis amores, darle una mano me pone muy feliz. A mi edad, estar adentro del campo de juego es un placer y me siento una afortunado", agregó el artillero, nacido el 2 de enero de 1973.

Ibarra dejo en claro que continuará colaborando con su club.

"Les dije que les iba a dar una mano porque el equipo tenía muchos jugadores lastimados, pero los chicos quieren que siga, quieren que esté. Tengo muchos compromisos y me priva de ir a ver a Tomy (por Tomás Ibarra, su hijo que juega en Villa Mitre) pero voy a seguir estando porque me siento valorado, cuidado y respetado", cerró.

Clásico empate y Automoto a la cima

El clásico de Carhué terminó en tablas. San Martín y Racing igualaron 1 a 1 en cancha de los Calvos.

Gabino Belleggía anotó para el Santo y Lautaro Lobo facturó para La Estrellita.

(Foto: gentileza Ayelén Angerami).

Por su parte, Automoto de Tornquist venció en casa a Deportivo Sarmiento 3 a 1, aprovechó la fecha libre de su clásico rival Unión y pasó a comandar su sector junto a Boca Juniors de Coronel Suárez.

Resultados y goleadores:

--El Progreso 1 (Braian Schneider), Puan Foot Ball Club 0; Peñarol de Guaminí 0, Atlético Huanguelén 2 (Ciro Reindelbach y

Fermin Durand); Unión de Pigüé 0, Deportivo Argentino 0; Club Sarmiento 1 (Arturo Peralta), Empleados de Comercio 1 (Fermín Guzmán); Blanco y Negro 0, Boca 1 (Bruno Rohvein); San Martin C 1 (Gabino Bellegia), Racing 1 (Lautaro Lobo); Automoto 3 (Ayrton Nuñez, Lautaro Alchao y Tiziano Gambirassi), Deportivo Sarmiento 1 (Gonzalo Lang); Tiro Federal de Puan 1 (Lucas Meloni), San Martín Sante Trinidad 3 (Jorge Gaab, Matias Torres y Agustín Ertle) y Deportivo Rivera 1 (Mirko Villarreal), Independiente de Rivera 1 (Braian Rios).

Las tablas

(*) Estadísticas, gentileza de Mira Sports.