"Desde Provincia le pedimos $ 10 mil millones a Nación para ayudar a Bahía, pero aún no tuvimos respuesta"

Hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, visitó esta semana Bahía Blanca para analizar la situación post temporal, visitar instituciones afectadas por el fenómeno meteorológico y realizar anuncios de asistencia a la ciudad debido a la emergencia.

En ese marco, le dijo a La Nueva. que el pedido al gobierno nacional de una partida especial para la reconstrucción del distrito bahiense todavía no consiguió eco favorable.

"Desde Provincia le pedimos 10 mil millones de pesos a Nación para ayudar a Bahía, pero aún no tuvimos respuesta", afirmó. Vale recordar que el intendente Federico Susbielles estimó días atrás que se necesita una inversión inicial de 30.000 millones de pesos reconstruir la ciudad.

Bianco también habló de infraestructura escolar, de clubes, de la temporada turística en la Provincia y de los subsidios al transporte público, teniendo en cuenta que no se descartan nuevos aumentos para las próximas semanas en todo el suelo bonaerense.

--El secretario de Obras Públicas del Municipio, en su reciente presentación del presupuesto 2024, afirmó que 157 escuelas bahienses se vieron afectadas por el temporal, de las cuales 32 tienen problemas graves y por lo tanto se evalúa alquilar inmuebles para que puedan funcionar. ¿Cuál es el plan de la Provincia?

--Lo que hablé con el intendente es que las que están en peor situación son alrededor de 15 escuelas. Sobre esas, 8 ya presentaron proyectos ejecutivos de obra a la Dirección General de Cultura y Educación para darles rápidamente una reparación integral y se están preparando los 7 proyectos restantes para presentarlos a la brevedad. Se trata de un fondo especial que dispuso el gobernador Kicillof junto con el ministro Alberto Sileoni de unos 600 millones de pesos para dar solución lo más rápido posible y de manera integral a esas 15 instituciones, más allá de los 110 millones que fueron un fondo de emergencia para solucionar los problemas más acuciantes que se generaron apenas pasó el temporal. De hecho, en esta visita estuvimos en la Escuela N° 58, del barrio Vialidad. Se le habían volado los techos, tenían varias filtraciones en la cocina y en las aulas. Es una de las que necesitan una reparación integral y vamos a avanzar lo más rápido posible para que las clases comiencen en tiempo y forma.

--También visitó el club El Nacional, uno de los tantos que sufrió daños inmensos. ¿Va a haber algún programa especial de la Provincia enfocado en los clubes?

--Nos comentó el intendente que está trabajando con las empresas de la zona, las del Polo Petroquímico y otras firmas grandes, para generar fondos a través de un “maridaje”, como lo definió él. Los clubes no son infraestructura de la provincia de Buenos Aires como sí son las escuelas, pero si se necesita alguna cuestión particular estamos siempre en contacto con el intendente. Por otro lado, visitamos una familia que se le había dado una solución habitacional de emergencia a través del programa Techo, ya que se le había volado la casa en un barrio popular. Lo que hablamos con el intendente es dar una asistencia más estructural a los 33 barrios populares de la ciudad, que lamentablemente no estaban teniendo la atención que requerían. A través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos trabajando en más de 50 distritos en toda la Provincia, con más de 100 barrios populares, y hemos tomado el compromiso de trabajar acá en Bahía Blanca con una línea específica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la urbanización integral de esos barrios.

--¿Qué implica esa urbanización integral?

--Soluciones habitacionales, trazado de calles, cloacas, desagües pluviales, conexiones eléctricas. Obviamente vamos a comenzar en determinados barrios que definiremos de acuerdo a las urgencias que presenten. Pero es una gran noticia porque nunca se había trabajado en Bahía Blanca de ese modo.

--El intendente Susbielles ha valorado mucho la colaboración por parte de la Gobernación a partir de lo que pasó en Bahía Blanca con el temporal y, si bien también suele agradecer al presidente Javier Milei, da la impresión de que lo hace más módicamente. A propósito, ¿qué pasó con el pedido de la Provincia a la Nación de una partida especial de más de 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de los daños en Bahía?

--Yo creo que Susbielles agradece de modo proporcional a la ayuda que recibe. Si agradeció más enfáticamente a la Provincia es porque ha recibido mucha más ayuda que del gobierno nacional, el cual entiendo que puso a disposición unos 300 efectivos de las fuerzas armadas para tareas como despejar calles y brindar algunas asistencias en los barrios. Provincia ha enviado materiales, chapas, tirantes y alimentos para responder a la emergencia apenas pasó el temporal, así como unos 800 trabajadores de diferentes áreas. Acerca de la partida especial por el temporal, efectivamente desde Provincia le pedimos 10 mil millones de pesos a Nación para ayudar a Bahía, pero aún no tuvimos respuesta.

--¿Cómo es la relación de la Provincia con el actual gobierno nacional?

--Es una relación correcta desde un punto de vista institucional, como corresponde. Nosotros le hemos planteado la necesidad de contar con determinadas definiciones políticas para continuar con nuestro plan de gobierno en la Provincia. Básicamente, tres cosas. Que establezca los parámetros macroeconómicos, que todavía no los sabemos: no sabemos qué inflación se espera, cuál va a ser el nivel de actividad esperado, el gasto en consumo o el gasto en inversión del gobierno nacional. A partir de esos datos nosotros podemos construir nuestro proyecto de gobierno para todo este año, porque como no hay presupuesto, no tenemos esa información. También hemos pedido que nos definan cuáles son los fondos con los que va a contar la Provincia. Más allá de la coparticipación directa hay varios convenios que estaban en ejecución: el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo del Conurbano Bonaerense y hoy no tenemos ninguna precisión de si esos fondos van a estar disponibles o no.

--¿Se sugirió que se iban a cortar?

--Se sugirió en medios, pero no hemos tenido una respuesta oficial y son fondos con los que la provincia de Buenos Aires puede hacer obra pública, por ejemplo. En tercer lugar les estamos pidiendo que nos definan qué se va a hacer, justamente, con la obra pública que tiene financiamiento nacional y que se venía ejecutando en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hemos tenido respuesta. Sabemos que no va a haber nueva obra, esto lo han dicho. Pero no sabemos qué va a pasar con las 132 obras por 77 mil millones de pesos que ejecuta la Provincia con financiamiento mixto, parte nacional y parte provincial, o directamente con financiamiento nacional. Preventivamente las empresas que estaban trabajando han ido parando las obras porque no tienen precisiones respecto de si van a continuar o no,

--¿La continuidad de la obra en la ruta 51, por ejemplo, está en duda a partir de esto?

--No sabemos porque no se nos han definido los recursos con los que va a contar la Provincia.

--¿Y las obras hídricas, que tienen financiamiento internacional?

--Esas se están ejecutando y vamos a tratar de acelerar. Estamos también ejecutando lo que suele conocerse en esta época como el Plan Verano, que es poner todos los recursos de ABSA a disposición del distrito para asegurar un flujo de agua potable lo más normal posible.

--Le planteo un escenario hipotético, pero en definitiva posible. Supongamos que, más allá de la coparticipación, se corta el resto de las líneas de financiamiento desde Nación a Provincia. ¿Barajan la posibilidad de emitir una moneda propia?

--Es algo que permite la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los acuerdos preexistentes a la Constitución Nacional. O sea, es una herramienta de política económica que está a disposición del gobernador, como estuvo de cualquier otro de los gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires. Incluso, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha sido el primer banco de la Argentina que emitió moneda de curso legal. Hay toda una historia por detrás de esto. La realidad es que hoy nosotros no lo consideramos necesario porque no hay una crisis de liquidez como si hubo, por ejemplo, en el año 2001 que se emitieron cuasimonedas en varias provincias del país. Hoy tenemos una crisis de demanda, de crecimiento y de inflación que se ha acelerado muchísimo en las últimas semanas.

--Se sabe que la temporada de verano no arrancó como en otros años y la perspectiva es que continúe de esta manera. ¿Qué análisis hace la Provincia?

--El ministro de Producción, Augusto Costa, pasó esta semana un informe distrito por distrito de cuál era el nivel de ocupación. En promedio, en la semana los distritos turísticos están al 50, 55 % de ocupación mientras que el fin de semana se acercan al 70 %. Es peor a lo esperado. En los años anteriores, en esta época, todos los distritos turísticos de la Provincia se encontraban por encima del 90 %. Creemos que eso responde a las definiciones de política económica que ha tomado el gobierno nacional, particularmente a la devaluación, que ha encarecido muchísimo los precios de todos los bienes y servicios. Me parece que hay un ajuste totalmente excesivo y una devaluación muy grande que está generando no solo una profundización de los niveles de inflación sino un estancamiento muy fuerte de la economía. La provincia de Buenos Aires puso a disposición los elementos que tiene, inclusive la cuenta DNI, para que el impacto al bolsillo sea el menor posible. Después, desde el Ministerio de Producción hay distintos programas de fomento de las actividades recreativas en la costa. Vamos a seguir trabajando para que sea la mejor temporada posible, pero sabemos que en este contexto macroeconómico no va a ser una buena temporada.

--Finalmente, ¿qué va a pasar con los subsidios al transporte público? Los boletos de colectivo en el AMBA o en distritos como Bahía Blanca vienen aumentando y no se descartan actualizaciones mensuales o bimestrales acompañando la inflación.

--En la Provincia hay una situación bastante particular porque el pago de los subsidios al transporte los transfirió en su momento Mauricio Macri al gobierno bonaerense, cuando tuvo que hacer el ajuste por el acuerdo con el FMI. A partir de ahí, esos subsidios los paga la Gobernación. ¿Con qué recursos? Con los que aportaba, a través de distintos fondos, el gobierno nacional. Al frenarse el envío de esos fondos, nosotros nos tenemos que seguir haciendo cargo del pago de subsidios pero sin las partidas correspondientes que llegaban de Nación, que eran para cuestiones generales pero nosotros destinábamos a subsidios. Esta semana hicimos efectivo el pago de los adelantos de enero, con mucho sacrificio, para tratar de sostener el boleto. A su vez, sabemos que hay una revisión de las tarifas en marcha que llevarían los boletos mínimos en la zona del Conurbano aproximadamente a 300 o 350 pesos. Esas son definiciones que toma el gobierno nacional. A nosotros no nos queda otra alternativa que aplicarlas en la provincia de Buenos Aires y pagar los subsidios, pero en tanto y en cuanto contemos con los recursos.