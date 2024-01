Facundo Tavoliere: "Se cumplirán 21 temporadas en el club del que soy hincha"

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Recién terminaba de entrenar y ni bien abrió la puerta de su hogar los brazos de su hijita Emilia estaban extendidos como cada día que transcurre. Facundo Tavoliere llegó ayer de las vacaciones, entrenó hoy por la mañana en Villa Mitre y luego acordó su continuidad, la número 21.

"Este año se van a cumplir 21 años en el club. Salí un par de meses en el 2009, ese año de la Gripe A; fui a Buenos Aires para probarme en Racing y San Lorenzo y volví rápido, jajaja. Para mí esa salida no cuenta", dijo Facundo Tavoliere, quien también se sumó al grupo que disputará el torneo Federal A 2024.

"Balú" hizo escuelita en La Armonía, pero recaló de muy chico en el tricolor y se encariñó con el club.

"Abelardo Kern fue mi primer enrtenador de arqueros y trabajaba junto al 'Vasco' Ochoa. Crecí ahí, jugué con infinidad de chicos que llegaron a Primera. Para mi fue una infancia muy linda", señaló el "1".

--¿Estabas deseando esta continuidad?

--Y..., no te voy a mentir. Yo soy hincha de Villa Mitre. Me quedó esa espina de estar siempre ahí merodeando y no poder ascender. Tal vez lo sufrí mucho últimamente porque estuve un año casi inactivo desde aquella lesión de rodilla.

"Me propuse volver bien, jugar y pelear el puesto. Estaba ansioso porque sentía la necesidad de una revancha", contó.

--Más allá de la rutina, no debió ser fácil, hasta mediados del año pasado, ir club a entrenar y los domingos estar lejos del arco.

--Me sentía fuerte de la cabeza. Lo mío era impulso de ir al club todos los días, una linda rutina. En Villa Mitre soy parte de un grupo de amigos incondicional y lo que no lo son me conocen porque llevo toda la vida ahí adentro, en ese vestuario.

--¿Hoy podés decir que estás listo para el desafío mayor?

--Sí, porque me siento bárbaro. El año pasado no pude hacer la pretemporada, pero al final pude atajar, que es lo importante. Ahora tengo siete semanas para matarme en la cancha y llegar al primer partido lo mejor posible.

"Si estoy bien es por el gran laburo que hicieron "Pepe" José Fernández (entrenador de arqueros), el profe Pablo Díaz, el kinesiólogo (Joaquín Mercado), quien el año pasado me ayudó muchísimo en la recuperación. Y ponelo a "Pipito" Echeverría, el utilero, que siempre tenía una palabra de aliento.

--Y después de cada entrenamiento, ¿qué...?

--Llegar a casa y desarmarme con el abrazo de Emilia (3 años). Está al pie del cañón y te digo que me hace feliz. También quiero mucho a Morena (13), que es una gran personita que nos alegra la casa.

--¿Qué hablaste con Carlos Mungo?

--Carlos siempre es muy claro. Me pidió que me ponga bien y que el que esté mejor va a atajar. No importa el apellido, aunque sea Messi (risas), él se maneja con esos códigos y me parece bárbaro.

--¿Puede ser este el año de Villa Mitre?

--Ojalá. Estuve de vacaciones en Berazategui, con mi familia, y en Ezeiza, con los familiares de mi señora. No estoy muy al tanto de cómo va el tema refuerzos, pero estoy seguro que vamos a tener un plantel muy competitivo; eso está en la esencia de los dirigentes y el cuerpo técnico.

"Se fueron jugadores importantes que hacía años que estaban, pero se quedaron varios y los que llegan se van a integrar muy rápido, porque así es el club. El objetivo siempre es el mismo, el de ascender. Ojalá se pueda dar este año", puntulizó.