Lautaro movió en San Francisco: "Quería entrenar y volver a esos inicios en los que fui muy feliz"

Lautaro Martínez entrenó con el plantel de San Francisco durante su estadía en nuestra ciudad, mientras continúa de vacaciones tras terminar la temporada con Inter de Italia.



"Son días de vacaciones, pero siempre entrenando, tratando de cuidar el físico para llegar de la mejor manera a una nueva pretemporada con el club. Y, en este caso, aprovechando también para pasar por el club dónde mi papá es presidente (Mario), donde juega mi hermano (Alan) y visitar a los chicos, más allá de que yo estoy ligado a otro club. Lo principal acá es que los chicos también pasen un lindo momento y, más que nada, volver a entrenar con mi hermano y estar cerca de mi viejo, que esas cosas se extrañan", le contó el capitán del equipo italiano a la prensa oficial del club.

"Me tocó venir a este club cuando mi viejo se estaba retirando y verlo ahora crecer de esta manera, ver a mi familia dentro de este club, que lo conocemos hace muchísimo tiempo, un club que trabajó siempre a pulmón, que está hecho por sus hinchas, donde es familia. Por eso también me gusta venir, pasar el tiempo acá. Quería aprovechar estos días que estoy en Bahía para entrenar, moverme y hacer que los chicos pasen un gran momento, y yo también reírme y volver a esos inicios que fui muy feliz, cuando arranqué a jugar al fútbol en una liga Amateur", agregó el Toro.

Tras disputar el Mundial de Clubes, Lautaro descansó unos días en la playa y luego llegó a nuestra ciudad, donde aprovechó a mover en el Gustavo Novoa, junto al equipo que dirige Emanuel Dambolena.

"Me daba un poco de vergüenza venir, más que nada porque no conocía a los chicos. Mi hermano me había dicho que era un grupo lindo, de buena gente. Conozco a algunos chicos que han jugado con mi papá, estuve charlando con ellos y disfrutando. Es lindo volver a ese tiempo, ese momento que uno fue jugador amateur y siempre cuando hay una pelota de por medio todos somos felices. Estoy contento, apoyando a los chicos para que salgan de este difícil momento. Son momentos duros, pero que también te hacen fuerte. Por eso también me paso por acá, para que ellos estén motivados y entrenen de la mejor manera. Yo hablo mucho con mi hermano y con mi viejo y siempre me dicen que son un gran grupo, entrenan bien y dan lo mejor por el club", señaló el campeón del mundo.

En ese sentido, el equipo Santo se prepara para el Torneo Clausura de la Liga del Sur, luego de culminar en la última colocación en el primer certamen del año de la división principal.

"Familia es la principal palabra que este club transmite, mi papá se retiró acá y lo hemos vivido en carne propia. Hoy mi papá es presidente, mi hermano juega acá y mi mamá (Karina) trabaja en el club. La familia está presente y hoy están viviendo para el club, la verdad que estoy contento por las obras que se están haciendo, por cómo está el estadio, las canchas, la cantina y todo el entorno a este estadio que siempre fue a pulmón y hoy se ve reflejado todo el trabajo de los hinchas y la gente que trabaja acá", señaló Martínez durante el video.

Por último, el Toro le dejó un mensaje a todos los que forman parte de San Francisco.

"Quiero agradecer y desearle lo mejor al club, a los chicos, al cuerpo técnico, a toda la gente que trabaja acá. Que los hinchas acompañen y disfruten, porque es la única manera: estar siempre juntos y positivos. Un mal momento lo pueden tener todos, pero de ese mal momento se tiene que salir más fuerte que nunca. Les deseo lo mejor y gracias por recibirme de esta manera, ojalá que los chicos la hayan pasado bien", cerró Lautaro.

Mirá el video: