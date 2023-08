Coco Sily habló de su separación de “Caramelito” Carrizo: “Me duele”

La conductora Cecilia “Caramelito” Carrizo dio a conocer el fin de su relación con Coco Sily en las últimas horas, tras solo dos meses de noviazgo.“No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí”, dijo. Ante ello, el actor manifestó su dolor por el fin del vínculo entre ambos.

Según trascendió, la decisión de Cecilia tomó por sorpresa al actor, quien tenía intenciones de seguir con la relación y no esperaba que se terminara tan pronto. “Me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”, le dijo a Sily al periodista Oscar González Oro, con quien mantiene una amistad, pero aún así optó por ser escueto porque se encuentra “muy triste” y no tiene ganas de hablar del tema. “Se enamoró”, analizó el periodista.

Cuando “Caramelito” empezó a salir con Sily, venía de separarse de Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada durante 25 años y tiene dos hijos en común, Lorenzo y Benito.

Quienes conocen a la conductora infantil aseguran que ella estaría dispuesta a regresar con su ex y tal vez ese sea el motivo por el cual no pudo continuar su vínculo con Coco Sily. "Caramelito de repente le blanquea a Coco y en pleno noviazgo que vuelve con su ex", aseguró el periodista Juan Etchegoyen.

“Caramelito” y Coco se conocieron cuando él la convocó para ofrecerle un trabajo en radio y ella aceptó la propuesta para integrar la programación de FM Extra. Si bien se los veía muy contentos y entusiasmados con esta nueva relación, el amor duró poco y ya decidieron ponerle punto final.

“Nos encontramos en una circunstancia mía muy particular y un tanto difícil”, dijo la animadora infantil, quien no sólo tuvo que atravesar un divorcio que no deseaba ni esperaba, sino que anteriormente sufrió la muerte de su hermano tras una larga batalla de seis años contra el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en la que ella estuvo muy presente. Incluso hizo campañas para recaudar dinero para garantizarle el mejor tratamiento en el exterior, hasta que finalmente murió el 11 de enero de 2022. (NA)