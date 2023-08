Cecilia "Caramelito" Carrizo anunció su separación de Coco Sily

La confirmación del romance entre Cecilia "Caramelito" Carrizo y Coco Sily sorprendió a todos en los últimos días de junio. Ahora, a poco más de un mes de haber hecho público su vínculo, la animadora infantil informó que la relación llegó a su fin.

Fue el periodista Rodrigo Lussich quien, en los últimos minutos del miércoles, reveló que el noviazgo entre la conductora y el animador había terminado. “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí", le habría dicho la propia Carrizo, de acuerdo con lo que el conductor de Socios del Espectáculo publicó en Twitter.

Ambos se conocieron cuando Carrizo se sumó al programa radial de Coco Sily a principios de junio, cuando ella todavía atravesaba la reciente separación del padre de sus hijos, Damián Giorgiutti, con quien mantuvo una relación de 25 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En aquél momento Caramelito contó que Sily se mostró muy contenedor con ella. "Él es una persona muy tierna y sensible", dijo y amplió: “Hay momentos en los que te encontrás con determinadas personas. Cuando fui a su programa sentí como una conexión muy linda entre los dos, me contó que estaba dirigiendo una radio y me invitó a participar en ella”.

Cecilia se había separado en el mes de diciembre, pero arrastraba la tristeza por la muerte de su hermano Martín, quien falleció tras luchar durante más de seis años contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Así que la ruptura, que no se dio por decisión suya sino de su esposo, la encontró con las defensas bajas.

“Mi separación no fue ni fea ni violenta, con Damián siempre nos llevamos bien y fue un matrimonio maravilloso, pero fue muy triste y movilizante. Y mucho más en el contexto en el que yo estaba”, recordó en diálogo con Teleshow.

Respecto de Coco Sily, se había separado de su última novia conocida públicamente, Tamara, en medio de la pandemia y lo confirmó en Almorzando con Mirtha Legrand, en mayo de 2021. El actor es padre de cuatro hijos, Dana, Sasha y los mellizos Bono y Baltazhar, fruto de su matrimonio con Silvia, con quien mantiene una buena relación. (Con información de Infobae)