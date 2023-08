El joven accidentado en Charlone y la ruta 3 tuvo su primera sesión de rehabilitación con la prótesis

Nicolás García, el joven que en enero de este año fue protagonista de un trágico accidente en la peligrosa intersección de Charlone y la ruta nacional 3, donde falleció su amigo Sebastián Insabraldis, recibió ayer la primera sesión de rehabilitación con su nueva prótesis.

Hoy, se encuentra en proceso de recuperación tras haber sufrido la amputación de parte de una de sus piernas, y tiene un objetivo claro en mente: volver a tener una vida lo más parecida posible a la que tenía antes.

"La primera sesión con la prótesis fue emocionante, me llenó de alegría. Realmente es difícil explicarlo, pero me volví a sentir completo", dijo por LU2.

Nicolás y Sebastián chocaron en moto contra una camioneta, minutos antes de la medianoche del domingo 15 de enero. A pesar de la gravedad del accidente, los médicos están sorprendidos por su rápida evolución. "El accidente fue tremendo, entonces no lo pueden creer. Me dijeron que para esta fecha me veían aún en el hospital, según otros casos similares que trataron", contó.

"Gracias a Dios me tocaron unos excelentes profesionales, quienes me ayudaron a que hoy en día ya esté en mi primer día de recuperación con la prótesis", afirmó.

El joven, quien es profesor de educación física y hasta el momento de su accidente jugaba al fútbol en la Liga del Sur, agradeció la colaboración de los bahienses, que le permitió acceder a la prótesis, un material importado. Además, resaltó el apoyo constante de su familia y amigos, que fueron fundamentales en su recuperación emocional.

En cuanto a sus planes futuros, Nicolás expresó su deseo de enfocarse en encontrar un trabajo y recuperar su vida anterior. "Mi cabeza quiere despejarse y mirar para adelante. Quiero ver qué me depara el futuro", declaró.

El joven manifestó su entusiasmo por volver a trabajar. "Afortunadamente, tengo experiencia en administración y sé inglés. Todas esas herramientas me van a ayudar a trabajar no solo con el cuerpo, sino también con la cabeza", aseguró.

"La gente de Bahía es muy solidaria, y yo soy una persona muy efectiva y resolutiva, así que se van a sorprender", concluyó.