Villa Mitre no pudo con Chaco y se despidió de otra Copa Argentina que recordará For Ever

(Enviado especial)

Esta vez los penales no estuvieron del lado de Villa Mitre, que se despidió de la Copa Argentina al caer ante Chaco For Ever en el partido correspondiente a los octavos de final y que se jugó en cancha de Quilmes.

Luego de igualar sin goles en los 90 minutos, la Villa tomó de su propia medicina y cayó en la definición desde los 12 pasó: 4 a 3.

Esta vez el tricolor no pudo repetir lo hecho ante Arsenal y Godoy Cruz, y por segunda vez en su historia se quedó a un paso de meterse entre los 8 mejores equipos del país.

En un partido de trámite chato, parejo y de altísima intensidad, el empate fue justo y el boleto se definió desde los 12 pasos, donde fallaron Peralta (atajó Silva) y Maximiliano López (pateó desviado).

La tarde se abrió con 15 minutos de estudio y en los que a ambos les costó hacer pie en un campo de juego rápido, blando y resbaladizo.

Ninguno logró adueñarse de la pelota ni del territorio y, sobre todo, traducir la poca tenencia en jugadas de riesgo. Es que nadie cedía terreno y los dos demostraban que querían lo suyo: dos fuerzas parejas que no lograban imponerse.

La Villa no encontró asociaciones, Enzo González, clave para este apartado, no pudo meterse en el circuito de juego y el avance se volcó a las bandas, más que nada a la derecha con Tapia como estandarte.

No obstante, el tucumano no logró imponerse en el duelo ante Allende y a veces fue buscado más de la cuenta por sus compañeros.

Más allá de un tiro libre cerrado y venenoso de Maxi López, que despejó bien Silva con los puños, el tricolor no logró generar situaciones de riesgo.

Cuando tuvo la pelota no pudo cambiar el ritmo y se volvió previsible, porque no pudo estar fino en los metros finales ni imponerse por intensidad, una de sus armas letales en el Federal A y que acá se equiparó, ante uno de los equipos de la zona baja de la Primera Nacional.

Encima cuando se replegó y buscó en largo, encontró buenas respuestas áreas de la defensa chaqueña, con Faccioli y Monteiserín firmes de arriba.

No obstante, cumplió en la parte defensiva y no sufrió sobresaltos, aunque el rival encendió alguna alarma cuando buscó en largo a espaldas de Dauwalder y Formigo, nunca llegó con peligro hasta Moyano, protegido por un buen rendimiento de Manchafico y Mancinelli.

En el marco de un partido chato y parejo, Villa Mitre pasó 45 minutos sin sobresaltos aunque también escaso de emociones.

Luego del descanso, el equipo bahiense creció y jugó más suelto. Se dio cuenta de que se podía, bajó un cambió y ganó en peso ofensivo.

Tunessi se retrasó unos metros para arrancar desde la zona de gestación, con la cancha de frente fue mejorando en rendimiento y también aumentando en confianza.

Con el correr de los minutos, la Villa fue creciendo y comenzó a dominar desde el juego y también se imponía en lo emocional, no sólo por ganar los pequeños duelos y generar más, sino porque se la notaba más cómoda y fluyendo en la cancha eliminando de plano la diferencia de categoría.

En ese lapso generó las más claras, con una jugada asociada que no pudo culminar ni Tapia primero ni Lópéz después en el segundo palo y también con algunos remates de afuera del área.

Ya con un trámite más abierto, algunos espacios más y con menos orden, For Ever también tuvo su rato y se encontró con una buena respuesta de Moyano.

Tras un cierre con poca fortuna de Formigo, Allende centró bien para Villagra, quien remató desde el punto de penal pero no pudo vencer al 1 tricolor, quien envió con su cuerpo al córner.

En los minutos finales, los dos fueron más amenazas que jugadas concretas y todo concluyó en lo que se presumía: un empate sin goles y penales.

En esa instancia se terminó de escribir la historia y esta vez no fue para Villa Mitre, que volvió a pararse de igual a igual ante equipos de categorías superiores y redondeó otro torneo que recordará por un tiempo.

Tras la eliminación, los jugadores se despidieron con el aplauso de la gente que le agradeció por otro gran paso por la Copa Argentina. Cuando la bronca termine de pasar, los de adentro y los de afuera, volverán a poner la cabeza en lo que viene: ese tan ansiado ascenso.

La síntesis



VILLA MITRE

Moyano 6



Dauwalder 6

Manchafico 7

F. Mancinelli 7

Formigo 6



Tapia 6

Cocciarini (c) 6

E. González 6

M. López 6



Jara 6

Tunessi 7



DT. Carlos Mungo



CHACO FOR EVER



L. Silva 6



L. Fernández 6

Monteseirín (c) 7

Faccioli 6

Allende 7



N. Juárez 6

Nievas 6

E. Bruno 6

Bayk 6



C. Villagra 6

Dellarossa 6



DT. Ricardo Pancaldo



PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.



Penales. Para Villa Mitre marcaron Manchafico, E. González y Mancinelli. Fallaron Peralta (atajó Silva) y M. López (desviado); para Chaco anotaron E. Díaz, Allende, M. Romero y E. Bruno.

Cambios. 69m. Peralta por Jara y 77M. Jeldres por Tunessi, en Villa Mitre; 62m. E. Díaz y Bogado por Bayk y Juárez, 68m. M. Romero y Barbieri por Dellarrossa y Faccioli y 80m. Ibarra por Villagra, en Chaco For Ever.



Amonestados. Monteseirin (7m.), Villagra (56m.) y L. Fernández (83m.), en Chaco For Ever.

Árbitro. Brian Ferreyra (6).



Cancha. Quilmes (excelente).