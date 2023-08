Mancinelli: “Estas oportunidades hay que aprovecharlas y vivirlas intensamente”

(Enviado especial)

Federico Mancinelli, uno de los más experimentados de Villa Mitre, tras el desayuno de hoy le contó a "La Nueva" cómo se vive este momento previo a un partido decisivo.

"Es un grupo muy alegre, optimista, que tiene muchas ganas. Tenemos el objetivo claro de hacer un buen partido. Esto es un premio, hay que tomarlo así. Es una linda posibilidad para que varios puedan demostrar que están capacitados para seguir creciendo. Estas oportunidades hay que aprovecharlas y vivirlas intensamente” ", contó Fede.

El rival, Chaco For Ever, está un escalón por encima del tricolor, compitiendo en la Primera Nacional.

"Somos once contra once, a veces te levantás bien y otras mal. Sí considero que por algo están donde están ellos. Nosotros necesitamos hacer un partido inteligente, sin errores", admitió.

Mancinelli también se refirió a una posible definición por penales, en la cual ya tiene experiencia mala y buena.

"Ojalá no haya penales, je. El que no patea no erra, el que patea hace, así es el fútbol", señaló.

