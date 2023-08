Los caballeritos de Bahía ponen primera en cancha de Pacífico

Esta tarde un selectivo de jugadores menores de la Asociación Bahiense de Hockey pondrá en marcha el proceso de seleccionados de caballeros, en categorías formativas.

Este hecho sin precedentes, clave para la disciplina en nuestra ciudad y la región, se llevará a cabo en cancha de Pacífico cuando un grupo de chicos entrene bajo los órdenes del flamante cuerpo técnico.

Los jugadores, elegidos por los entrenadores de sus jugadores, moverán en cancha del verde de 15:30 a 17.

Habrá un grupo de Sub 12 y Sub 14 y otro de Sub 16 y Sub 19.

Los entrenadores a cargo serán Thiago Bonifazi, Abril Loncaric, Victoria Fittipaldi y Lucia Quidel, quienes también entrenan a los combinados menores femeninos.

Si bien hoy será el primer encuentro formal, un grupo de Sub 14 y Sub 16 también se reunieron el pasado lunes en cancha de Universitario, en el marco de la primera jornada del Plan de Capacitación y Desarrollo brindado por la Confederación Argentina de Hockey en nuestra ciudad.

Los elegidos

*Sub 16-19

-Francisco Cañizares, Nahuel Doré, Bautista Holman, Simón Duarte, Baltazar Agudiak, Mauro Ferreira, José Gómez, Joaquín González, Franco Viel, Thiago Parella, Gonzalo Mazzarello, Tobías Giménez, Joaquín Díaz, Santino Scarpecci y Francisco Rodríguez.

*Sub 12-14

-Dante Acuña, Mateo Mazza, Giuliano Leiva, Mateo Gómez, Manuel Sánchez, Ulises Beguiristain, Ian Silva, Valentino Mancinelli, Galo Arroyo, Iván Fernández, Valentín Sánchez, Benjamín Carignano, Santiago Monteiro, Matías Montero, Joaquín Terán, Stéfano Germano, Genaro De Lucía y Stéfano Brasili.