La mitad de las llamadas al 911 en Bahía son alertas negativas

Para algunos puede significar un dispendio de recursos, pero lo cierto es que la Policía, por protocolo de prevención, debe concurrir a cada una de las llamadas de emergencia que se reciben en el 911, aunque en la mitad de los casos no sea necesaria su intervención.

Un informe sobre los indicadores de gestión de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Bahía Blanca, al cual tuvo acceso La Nueva., demuestra que el 49% de las comunicaciones se consideran "negativas", mientras que el 28% son "positivas" y el 23% restante está encasilladas como "otros".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El análisis tiene que ver con un corte temporal de 6 meses -entre agosto de 2022 y enero de 2023- que realizó el Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (CePAID), aunque las autoridades confirmaron que la tendencia se mantiene en la actualidad.

En todo 2022, el 911 recibió un total de 72.020 llamadas, con picos en los meses de marzo y diciembre.

Del total, el 34,9% (25.132) corresponden a la activación de alarmas, ya sea en domicilios particulares, comercios, establecimientos educativos o tesoros de los bancos.

Sin embargo, en 9 de cada 10 casos de esos casos la Policía reporta fallas humanas, cuestiones técnicas o accidentales.

Los actos de violencia figuran en el segundo rubro que más atenciones demanda de los patrulleros en Bahía, con el 14,6% de las llamadas (10.515).

De ese total, casi la mitad (el 44%) se debe a problemas familiares o de violencia de género.

En tercer lugar se ubican las emergencias de salud, a las cuales el móvil policial concurre pese a no tratarse de su especialidad, por una cuestión de proximidad y respuesta, hasta que llegue una ambulancia.

Recién en el cuarto puesto del ranking aparecen los robos, con apenas el 5,8% de las comunicaciones (4.190). Casi 6 de cada 10 son en viviendas.

Luego, sucesivamente, se ubican las emergencias civiles, cuestiones de tránsito, la presencia de sospechosos en la vía pública y los incendios.

En cuanto a los delitos, la comparativa marca un 29% de llamados por hechos prevenibles y un 71% de otros hechos.

Se denomina delitos prevenibles a los que la Policía puede realizar algún tipo de prevención para evitar su ocurrencia, como homicidios, asaltos, robos y hurtos, entre otros.

El reporte también demuestra, al menos en el último año, que los días con mayores emergencias fueron los sábados, seguidos por los jueves y los domingos, mientras que la franja horaria dominante fue entre las 17 y las 23, con el 32,5% de los actos.

El protocolo

"Ante cada llamado al 911, dependiendo del tipo de emergencia que sea, concurrimos. En principio van móviles del Comando de Patrullas, pero también tenemos los de la Policía Local o las comisarías, que están de refuerzo y pueden tomar el evento en caso de estar más cerca", explicó el comisario Gonzalo Bezos, jefe de la fuerza.

La autoridad reconoció que son muchas las comunicaciones "negativas" pero que tienen que responder en todos los casos.

"El 35% son alarmas y de ese total, el 90% no son eventos reales, pero tenemos que estar en el lugar porque no sabemos si, efectivamente, es un robo o un daño hasta que no llegás y verificás la situacion", sostuvo.

Bezos también se refirió a la mecánica de lo que se llama emergencias mixtas.

"Por ejemplo, un chico se cae de un tobogán, va la Policía porque primero llega el patrullero, porque hay más patrulleros que ambulancias. Se certifica el llamado y si, por caso, al chico lo llevaron en un auto particular al hospital, se avisa que no es necesario el traslado de la ambulancia.

"Lo mismo con un incendio. El patrullero va y constata, porque no es lo mismo mover un móvil policial que una dotación de bomberos", explicó.

Herramienta de gestión

Para Federico Montero, referente del Ministerio de Seguridad provincial en Bahía, la Plataforma Multiagencial podría optimizar recursos en emergencias.

Se trata de una solución técnica que permite, a través de una interfaz común y en tiempo real, centralizar, coordinar, analizar y evaluar las demandas de emergencias que reciben los diferentes municipios, ya sea por seguridad, salud, Defensa Civil y con el sistema de monitoreo de cámaras (hasta las particulares que tengan intenciones de sumarse).

Adhesión de municipios

Es una herramienta que la provincia puso en marcha el año pasado y ya funciona en unos 30 municipios, pero a la cual nuestra ciudad, al menos por ahora, no adhirió.

De hacerlo, la comuna debería ceder al sistema las imágenes de las cámaras del CEUM y la localización de móviles municipales.

"No te evita mandar el móvil a la llamada del 911 pero sí ayuda a gestionar y saber cuál está más cercano. Es una herramienta esencial de gestión, con control de tiempo y calidad", explicó.

La Multiagencia permite registrar todas las llamadas que se realicen a los centros de atención de cada agencia, para luego canalizar la información recibida hacia el organismo o agencia que corresponda. A su vez, permite evaluar el trabajo realizado, la respuesta brindada y planificar acciones integrales.

Además cuenta con un sistema de geoposicionamiento, del tipo AVL-GIS, que permite conocer y monitorear la ubicación de los distintos recursos en tiempo real, lo cual aporta un gran beneficio para el despacho de emergencias.

Montero también consideró que en las grandes ciudades, como la nuestra, los dos primeros "respondedores de emergencias" son los taxistas y la policía. "Es un tema pendiente darles capacitación de vida a los taxistas", opinó.

Líneas de respuesta

Seguridad. El 911 responde a llamadas sobre seguridad. Esa línea NO debe usarse para pedir información, números de teléfonos o reclamos de servicios.

Salud. Para emergencias médicas o sobre incidentes viales la comunicación tiene que dirigirse al 107.

0800. En cuanto a los reclamos por servicios municipales, se cuenta con el 0800 Bahía que es el Sistema de Gestión de Respuesta al Vecino (0800-666-2244. También a través de www.bahiablanca.gob.ar/bahia0800

La mitad. El 50% de las 25 mil llamadas que recibe por día el 911 en toda la provincia son a la Policía. En segundo lugar se ubican las emergencias municipales, con 37,4%; 7% de bomberos y 5,5% de salud.