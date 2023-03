Luego de las declaraciones del intendente Héctor Gay, que respondió a las críticas a su discurso en el Concejo Deliberante al afirmar que la seguridad es responsabilidad de la Provincia, desde la oposición aconsejaron que el municipio adhiera a la Plataforma Multiagencial de seguridad.

¿De qué se trata? Según se explicó, es una solución técnica que permite, a través de una interfaz común y en tiempo real, centralizar, coordinar, analizar y evaluar de manera inteligente las demandas de emergencias que se reciben en los diferentes municipios, ya sea por seguridad, salud, intervenciones de Defensa Civil y con el sistema de monitoreo de cámaras (incluso las particulares que acepten sumarse).

De esa manera se busca unificar distintos software que hoy funcionan de manera fragmentada e incompatible y limitan la posibilidad de acciones coordinadas de las distintas agencias.

"Al no estar unificados los registros de información o sistemas de gestión, hay demandas ciudadanas que se formalizan de manera inadecuada y, al no contar con un registro único y oficial, no se puede garantizar su trazabilidad, ni realizarse seguimiento integral", explicaron desde La Plata.

A la plataforma, que el Ministerio de Seguridad bonaerense puso en marcha el año pasado, ya se sumaron unos 30 municipios. Se informó que el servicio es gratuito y que cada comuna tiene que poner el espacio físico para el sistema.

La Multiagencia permite registrar todas las llamadas que se realicen a los centros de atención de cada agencia, para luego canalizar la información recibida hacia el organismo o agencia que corresponda. A su vez, permite evaluar el trabajo realizado, la respuesta brindada y planificar políticas y acciones integrales tanto a nivel provincial como local.

Además cuenta con un sistema de geoposicionamiento, del tipo AVL-GIS, que permite conocer y monitorear la ubicación de los distintos recursos y unidades en tiempo real, lo cual aporta un gran beneficio para el despacho de emergencias.

Por las redes

Federico Susbielles, a través de su cuenta de Twitter, informó que analizaron las estadísticas de seguridad de Bahía Blanca junto con el ministro Sergio Berni y el director de Control Policial, Federico Montero.

El presidente del Consorcio del Puerto remarcó que la plataforma es "una herramienta que está a disposición de los municipios bonaerenses" y "sería importante que el municipio (local) sume esta tecnología".

"Propondré al Directorio del Puerto la adhesión a la plataforma multiagencial y un convenio de asistencia con el Ministerio para la incorporación de drones de videovigilancia para colaborar en el patrullaje de la Ría", agregó.

"La seguridad está hoy al tope de de las preocupaciones de la comunidad bahiense. Las distintas jurisdicciones y responsabilidades tienen que ser un disparador de coordinación y trabajo en equipo, y nunca una excusa para correrle el cuerpo a la problemática. No es por ahí", cerró Susbielles.

Montero, por la misma red social, dijo que están "comprometidos" con la seguridad, porque "es transversal a todos los espacios" y que ellos están "del lado de asumir nuestras responsabilidades y trabajar por más y mejor seguridad. Sin correr el cuerpo ni un metro".