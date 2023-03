El intendente de Bahía Blanca Héctor Gay, salió al cruce de las críticas de la oposición por la supuesta falta de anuncios en cuestiones vinculadas a la seguridad en la ciudad y aseguró que más allá de la colaboración del municipio, es un tema que corresponde al ámbito provincial.

“La seguridad es responsabilidad de la Provincia -dijo el jefe comunal-. Nosotros no tenemos policía ni justicia ni nada; somos colaboradores”.

De esta manera, respondió a algunas declaraciones de concejales opositores, que habían tildado su discurso de apertura de sesiones como “parcializado”, “muy lineal y muy básico”. También se había dicho que “volvemos a escuchar que van a colocar las 400 cámaras, pero no conocemos la política de seguridad de este intendente, ni nada vinculado a que en esta ciudad padecimos atentados”.

“Hice mención de lo que nos corresponde a nosotros, más allá de que seguimos poniendo la nafta en los patrulleros, reparando lo que se rompe y cambiando los neumáticos. También estamos enmarcados en el significativo recambio del sistema de cámaras, que tiene algún retraso porque la empresa que adjudicó la obra le cuesta ingresar elementos al país”, advirtió en Panorama, por “LU2”.

Gay reconoció que en sus palabras durante la apertura de sesiones quedaron algunas cosas por nombrar o profundizar, pero que eligió no hacerlo porque trató de “no abusar” del tiempo porque, aclaró, muchas veces esos discursos terminan siendo “fatigosos y largos”.

“Me quedé mirando el del presidente (por Alberto Fernández) y no pude terminarlo. No se puede estar dos horas hablando de cuestiones que ya se expresaron públicamente. Pueden haber faltado anuncios concretos, pero no soy de la idea de dar un discurso que nadie termine escuchado, área por área: la idea es dar un marco general, un balance y un repaso”, explicó.

El intendente, junto con la titular del CD, Fabiola Buosi.

Al respecto, dijo que los anuncios concretos ya se habían hecho cuando se habían presentado la ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto.

“Todas esas obras están en marcha, como calle Necochea, 14 de Julio, las semipeatonales de Alsina, Belgrano y Donado, el centro de Villa Mitre o el parque Independencia -explicó-. No le vi sentido a reiterar todo eso”.

Además, destacó la relación que lo une con la senadora provincial Nidia Moirano, quien será la precandidata a la intendencia de parte del Pro local.

Nidia Moirano y Héctor Gay se funden en un abrazo.

“Con ella me une una relación política desde el principio de mi gestión: hace diez años que ingresé a la política, junto con ella y Santiago Nardelli. Para nosotros, Nidia es la precandidata a intendenta de nuestro gupo político, y después veremos cómo se desarrolla todo. Para el cierre de listas todavía falta bastante”, reconoció.

En ese sentido, aclaró que todavía no ha hablado con nadie de su futuro político y afirmó que “nadie me ha ofrecido nada”.

“Es factible que deje la política y disfrute de la familia. Este año cumplo 65, con lo cual estoy en condiciones de jubilarme y empezar otra etapa de la vida. No descarto otra posibilidad en la política, pero no se ha hablado todavía; por mi parte me siento bien y con la experiencia necesaria para asumir otro rol”, concluyó.