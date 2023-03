Moirano: "Me gustaría ser intendente, pero no es momento de hablar de lanzamientos"

Tras el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante en el que Héctor Gay realizó un balance de sus dos mandatos como jefe comunal de Bahía Blanca, la senadora provincial y referente del Pro local Nidia Moirano se perfiló como precandidata a suceder el puesto del intendente.

"Si me decís si me gustaría ser intendente, te digo que sí, que me gustaría. Me creo preparada, la parte ejecutiva me gusta, va con mi personalidad", dijo en diálogo con LU2 al término del discurso de Gay.

Sobre la posible presentación de varios precandidatos del Juntos en las PASO, sostuvo que "me parece muy bueno que haya muchos candidatos. Me encanta la competencia".

Sin embargo, la legisladora remarcó que "hoy en día estoy trabajando en armar equipos, en recorrer los barrios y no hablar de lanzamientos, porque la gente está en otros problemas que son muy graves y creo que molesta mucho. A mí me molesta hablar de lanzamientos, creo que tenemos que seguir trabajando".

Por otra parte, Moirano dio su opinión a La Nueva. sobre el discurso del intendente Héctor Gay.

“Ha sido muy concreto, ha explicado muy bien y en términos claros qué es lo que ha hecho durante estos siete años de su gobierno, que ha sentado las bases”, dijo.

La referente local del PRO destacó que Gay “habló de institucionalidad, habló de transparencia, habló de educación, habló del lugar que tiene Bahía Blanca como proyección. Creo que ha sido muy importante detallar todas las obras que se han hecho en estos siete años”.

Pablo Romera, Nidia Moirano y Gisela Ghigliani

Romera: "Fue un discurso sin grietas"

El secretario General del Municipio, Pablo Romera, resaltó que este acto fue “distinto a los años anteriores”.

“Hay una situación que –el intendente Héctor Gay– mencionó en el inicio: es su último discurso como intendente en el en el recinto después de de siete años y eso ya es un motivo para encararlo de otra manera”, mencionó sobre la intención del mensaje que se intentó transmitir.

Romera sostuvo que “me parece que fue un discurso sin grietas, un discurso en donde tuvo tiempo para agradecer, no solamente a los funcionarios que trabajaron con él, sino también a la oposición, a las instituciones, a los vecinos, a su familia...”.

El secretario caracterizó al discurso como “conciliador” y dijo que se trató de “un buen discurso para brindar, más allá de la situación del país y de lo que se viene en un año de elecciones, un mensaje de esperanza, de motivación y de animación, principalmente para la clase política, para que nos juntemos todos y se puedan lograr todas las cosas buenas que vislumbramos para Bahía y la región”, cerró.