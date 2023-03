Alberto Fernández: "La Argentina es uno de los países que más creció en los últimos años"

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que “la Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento ni políticas activas de distribución, al pronunciar un discurso ante la Asamblea Legislativa, reunida para la apertura del período 141° de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

“En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008. Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses”, destacó el mandatario.

Fernández también sostuvo que el Gobierno tiene la "obligación" de "construir una mayoría que impida convertir este horizonte de progreso" en "aquella Argentina de endeudamiento, cierre de empresas y fugas de capitales, en la que millones de compatriotas parecen sobrar".

"Somos más los que no toleramos los niveles de pobreza y la regresión en la distribución del ingreso, los que no queremos un país injusto y consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado", expresó el mandatario en su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

Al respecto, destacó el "compromiso" de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía y dijo que "a pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía".

"Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el Gobierno, pero quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía", afirmó el presidente.

Asimismo, el jefe de Estado pidió a la Justicia que "profundice la investigación" del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "juzgue y condene a los que fueron a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio".

Durante su discurso en la apertura de sesiones, el presidente manifestó que "hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta" y, en ese contexto, reclamó al Poder Judicial que "actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios".

En otro orden, sostuvo que a lo largo de estos tres años de mandato escuchó "cómo una y otra vez" criticaban su "moderación", pero advirtió que con esa "moderación" fue "capaz de enfrentar a acreedores privados y ponerle freno a los condicionamientos del FMI".

"Con mi moderación puse el techo a la pandemia y se terminaron de levantar hospitales que, a mi llegada, alguna gobernadora no consideraba necesarios", planteó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Fernández también afirmó que “la Argentina ha sostenido su institucionalidad y es un logro del que debemos estar orgullosos”, y pidió un reconocimiento para las “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los veteranos de la Guerra de Malvinas”.

“Pido a este Congreso un reconocimiento para ese logro que es orgullo de todo el pueblo argentino”, señaló el jefe de Estado. Fernández también dijo que hay "un sistema de concentración medios que expresan intereses opositores al Gobierno que ocultan o tergiversan información a sus lectores".

El presidente destacó que llevó su pedido por la "paz" en el mundo a todos los ámbitos internacionales en los que participó, en un "marco" en que el país transita el año en que se cumplen los 40 años de la democracia recuperada.

"Los 40 años de vigencia de la democracia constituyen el período más extenso de nuestra historia", resaltó el mandatario.

También señaló que la guerra en Ucrania "asomó inexplicablemente hacia una invasión militar y fue escalando de tal modo que al día de hoy desconocemos el desenlace del conflicto".

El presidente Alberto Fernández arribó a las 11.30 al Congreso de la Nación, donde abre el 141° período de sesiones ordinarias durante la tradicional Asamblea Legislativa.

Fernández fue recibido en la explanada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, por los directores de ceremonial del Senado y de Diputados, Nelson Periotti y Aníbal González; y, a continuación, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo acompañó al salón Azul del Senado para la firma del libro de actas, junto a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

Noticia en desarrollo