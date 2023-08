Profunda angustia por la enseñanza

Fui estudiante secundario hace al menos 30 años, tuve una pareja menor y la acompañé en el secundario, hoy tengo hijos adolescentes que van al secundario y se repite el mismo patrón, los profesores faltan con cualquier pretexto y los últimos años se a puesto de moda el paro, a porque si, es endémico no debatamos si con razón o no porque no conozco ningún gremio que hace 30 años este en la misma situación, son realmente unos delincuentes subsidiados pero lo que no entiendo es como no cambian la estrategia, porque si todos estos años no obtuvieron resultados es hora que se den cuenta que seguirán obteniendo los mismos resultados.

Al margen de la observación da una profunda angustia ver como destruyen la enseñanza, y lo que a mi respecta siento que mis hijos son los estafados, no a habido una sola semana en la que dos o mas profesores no falten y lo peor de todo es que uno no pude hacer nada por el temor a que luego se los pudiera perjudicar.

Los medios de comunicación tienen el poder de cambiar esta situación pero es evidente que también tienen miedo de exponer el fraude a cientos de estudiantes todos los años destruyendo de este modo la educación pública, talvez con el único fin de que los chicos no puedan nunca llegar a la universidad si no es estudiando en un colegio pago.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estimo que es un poco fuerte lo suscrito para este tiempo en donde la x y el arroba es más importante que el contenido.

Por Carlos Ramírez