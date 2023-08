Vóleibol: Barbero inicia el camino de otro Mundial con Las Panteritas

Si llegar es sumamente difícil, imaginensé mantenerse. Si jugar un Mundial es soñado, imagínense hacerlo dos veces.

Todo esto logró la bahiense Felicitas Barbero, quien hoy desde las 10, marcará otro hito para el vóleibol bahiense al iniciar su recorrido en el Mundial U19 que tendrá lugar en Hungría y Croacia.

"Será nuevamente una experiencia espectacular. Jugar en la Selección es lo más gratificante que te puede pasar. En esta oportunidad, no se modificó mi rol en el equipo, en cuanto a la posición de receptora, pero si tengo la responsabilidad de ser la capitana de este proceso, que me llena de mucho orgullo", abrió su relato, ya desde suelo europeo.

La jugadora de Olimpo llega a esta nueva experiencia mundialista luego de participar en 2021 del Mundial U18 en Durango, México, donde Las Panteritas culminaron en un meritorio noveno lugar.

"En estos dos años mejoré físicamente con los trabajos en el gimnasio de pesas y en cuanto al juego en sí me siento muchísimo mejor en defensa y recepción que son fundamentos muy importantes en mi posición", sostuvo Feli.

El equipo dirigido por Javier González será parte del grupo A que se jugará en la ciudad húngara de Szeged junto a China, Camerún, Egipto, Hungría y Chile. El estreno está pautado para las 10 ante las asiáticas, una súperpotencia en esta disciplina.

"Tuvimos una preparación muy buena. Tenemos un staff muy completo y bueno y que nos acompañó siempre. En los pocos días que estuve en Bahía Blanca y volvía con molestias o dudas pude entrenar, hacer kinesiología, ir a la psicóloga y a la nutricionista. Entrenamos mucho doble turno y gimnasio en distintos sitios del país", analizó.

Y agregó que "el equipo es muy aguerrido en defensa y bloqueo, sobretodo respetando los sistemas, y que está en constante desarrollo".

El certamen consta de cuatro grupos de seis equipos que se enfrentarán todos contra todos y los cuatro primeros de cada zona se clasificarán a octavos de final del torneo. Los partidos serán transmitidos por el canal de YouTube de Volleyball World.

"El objetivo no es un puesto sino dejar al país lo más alto posible jugando de la mejor manera, porque para esto nos venimos preparando. No conocemos mucho de los equipos, pero sabemos que China mundialmente es una potencia y tiene una talla muy alta. Creo que cada equipo tiene un juego diferente y eso nos va a permitir aplicar diferentes cosas", anticipó.

Un futuro promisorio

Con dos Mundiales a cuesta y luego de ser elegida la mejor jugadora de la última Copa Argentina de U18, no hay dudas que Barbero sueña con más.

"Por supuesto que siempre que me llaman de la Selección lo disfruto mucho. Mi idea es que me sigan llamando y por eso me entreno siempre. Para mí es muy importante la Selección y siempre me hizo sentir muy cómoda, por eso estoy muy agradecida", señaló.

A la hora de elegir su futuro, la jugadora aurinegra no dudó y cree que para cruzar el 'charco' ya habrá tiempo.

"Después del Mundial voy a analizar la mejor opción, pero en lo personal siento que soy chica y que tengo que ganar más experiencia en Capital Federal jugando la Liga Argentina", sostuvo.

Y cerró diciendo que "Las Panteras es el sueño por el cual trabajo. Si algún día lo logro, daré lo mejor posible".

El fixture de Las Panteritas U19

Martes 1 a las 10 hs – Argentina vs China

Miércoles 2 a las 16 hs – Argentina vs Camerún

Jueves 3 a las 16 hs – Argentina vs Egipto

Sábado 4 a las 10 hs – Argentina vs Chile

Domingo 5 a las 15 hs – Argentina vs Hungría

El Plantel

Melany Detzel

Morena Chiappero

Macarena Lobaglio

Felicitas Barbero

Martina Bednarek

Paloma Zubiri

Valentina Moya

Paloma Routaboul

Bianca Garibaldi

Valentina Ruhl

Jazmín Ledesma

Valentina De La Fuente

DT: Javier González

AS: Federico Bonvissuto

AS2: Agustín Briscioli

KI: Cecilia Scarinci

Jefe de delegación: Griselda Pérez

Manager: Celeste Formariz