Huracán o La Armonía: ¿quién festejará en el torneo Apertura?

A jugar se ha dicho. La Armonía y Huracán definirán esta tarde el torneo Apertura de la Liga del Sur.

Velezanos y whitenses estarán cara a cara desde las 15 en El Fortín de Villa Mitre para conocer al primer ganador del año.

Los mediocampistas Ignacio Burgos --de La Armonía-- y José Lincopan (del Globo) se anticiparon al duelo en La Nueva.

--¿Por qué están en la final del Apertura?

--Burgos: --Estamos en la final porque creímos desde el día uno en este grupo. El mensaje del cuerpo técnico fue claro y lo entendimos de que había un grupo de 35 jugadores que tenía que estar preparado y jugar cada partido como una final. Hoy nos encuentra en el último partido del semestre y, si bien para muchos era impensado, nosotros teníamos la convicción que podíamos ser un equipo diferente.

--Lincopan: --Somos finalistas porque fuimos los más regulares del torneo. Creo que nos impusimos en los partidos decisivos del campeonato, a excepción de estos últimos dos. Pero la regularidad del equipo nos trajo hasta acá.

--¿Cómo llegan al partido decisivo?

--Lincopan: --Llegamos muy bien. Los últimos partidos nos sirvieron para mejorar aspectos defensivos. Estas semanas no permitió afinar algunos detalles de los cotejos anteriores para no volver a cometer errores que nos puedan costar caro.

--Burgos: --Anímicamente muy bien. Todos queremos jugar, pero este grupo se caracteriza porque no hay egos de por medio. Cuando te encontrás con una familia como ésta, a la larga las cosas se terminan dando.

--¿Qué partido esperan?

--Lincopan: --Espero un partido trabado y duro dónde necesitamos encontrar esa intensidad y verticalidad que nos caracteriza para poder imponer nuestro juego.

--Burgos: --Contra Liniers imaginaba un partido cerrado y se dio todo lo contrario. Esta es una final en la que no podes tener margen de error porque puede ser un partido de un gol. Ojalá podamos repetir un partido similar a la final de los playoff.

--¿Qué les genera el rival?

--Burgos:--Mucho respeto. Por algo fueron los que sumaron la mayor cantidad de puntos en la etapa regular. Un plantel con grandes figuras experimentados que con algunos compartí plantel y que con otros tengo varias batallas.

--Lincopan: --Respeto mucho a La Armonía, al igual que los demás rivales, Creo que por algo está donde está nadie y te regala nada. Como pasó con nosotros, llegar a un final se logra en base a mucho esfuerzo y trabajo en cada entrenamiento y en cada partido.

--¿Por qué deberían quedarse con el título?

--Lincopan: --El estar donde estamos es gracias a Dios porque nada es casualidad, sino una causalidad. Fue el objetivo que nos propusimos a principio de año y vamos a jugarnos todo para ser el campeón del Apertura. Queremos darnos una alegría y también a la gente.

--Burgos: --Si bien nuestro primer objetivo era hacer un colchón de puntos, hoy estamos a punto de jugar uno de los partidos más importantes en la historia del club. Queremos darle una alegría a toda esa gente que nos acompañó en todos los partidos. Seria hermoso quedarnos con esta final, ya que es un reflejo de un club que hace todo a pulmón, donde se prioriza a las personas.

--¿Qué significa en lo personal jugar una final en la Liga del Sur?

--Lincopan: --En lo personal es una satisfacción muy linda porque se trabaja duro para estar en partidos como esos. Será una linda final.

--Burgos: --Hoy lo tomo como un regalo. Tuve la suerte de salir campeón con el equipo que soy hincha y eso te pone en un lugar increíble. Este año no tenía pensado jugar la Liga hasta que recibí el llamado de "Pelusa" (Pérez), "Fito" (Cuello) y el "Pato" (Linares), amigos de la vida. Me abrieron las puertas de su casa y me invitaron a formar parte de este hermoso proyecto. Hoy pude aportar mi granito de arena para que el club que ellos aman pueda jugar una nueva final y ni más ni menos que en Primera A.

16

No faltó nunca. El ex mediocampista de Sporting Ignacio Burgos jugó todos los partidos del Apertura con el elenco velezano. Aún no marcó goles.

14

Un destacado. José "Pepe" Lincopan sólo faltó a dos cotejos en lo que va de la competecia. El 5 lleva un tantos anotado: a Tiro Federal en el Bule.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.

Los antecedentes

En lo que va del 2023, La Armonía y Huracán se midieron en dos oportunidades.

En cancha del Globo, el local se impuso 3 a 0, con goles de Brian Scalco (2) y Leonel Navarro.

En los Hermanos Francani, el velezano se tomó revancha y se impuso con un gol de Fidel Tourn.

Lo que hay que saber

La gran final se jugará desde las 15, en cancha de Villa Mitre, con arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti. En caso de empate, se ejecutarán penales.

Los hinchas velezano se ubicarán en la tribuna local, haciendo su ingreso por Necochea.

Por su parte, la parcialidad del Globo se ubicará en la tribuna visitante, ingresando al estadio por Godoy Cruz y Caseros.