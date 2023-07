Franco Cuello y Facundo Aguirre, entre cábalas y nervios de una final

Buscan hacer historia. Para ambos será, en caso de concretarse, la primera vuelta olímpica en Primera división de la Liga del Sur.

Franco Cuello y Facundo Aguirre saben que puede quedar en la historia de sus clubes, La Armonía y Huracán, en el partido del domingo en cancha de Tiro Federal, donde estarán frente a frente luchando por conquistar el torneo Apertura.

Ambos pasaron por Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 14.30 por La Nueva Play, y dejaron sus sensaciones.

"En el barrio todos están ansiosos, hay una expectativa muy grande. Para La Armonía y nosotros, los jugadores, sería quedar en la historia del club", dijo el volante Franco Cuello, uno de los jugadores más regulares del elenco velezano en toda la fase clasificatoria.

"Me perdí el partido ante Liniers por una expulsión con Bella Vista. De afuera se sufre un montón, no tenés forma de expresar lo que sentís; estaba nervioso", señaló.

"¿Cábalas? Un montón. Pero si salen mal hay que cambiarlas. Una vez fui por una calle a jugar a cancha de Bella Vista y como perdimos al siguiente en La Loma partido agarré otra, jajaja. Igual no voy contar las que tengo... ¿Mi viejo? Es peor que yo, se acuerda de todo", aseguró.

Para el defensor Facundo Aguirre, en Huracán se viven momentos muy lindos.

"Me trataron muy bien desde que llegué. Esta final va a ser muy pareja, aunque me veo ganando cuando el partido termine. No voy a arriesgar un resultado", subrayó.

"¿Si hay penales? Y no soy el elegido entre los primeros para patear, pero si me toca el turno no los dudo, voy y pateo", revelóconvencido.

