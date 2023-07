Universitario y otra Fase 2 en casa: "Estos torneos te ayudan a crecer"

Universitario cerró ayer su segunda participación en la Fase 2 de la Súper Liga femenina de hockey, que es clasificatoria al torneo más importante del país: el Súper 8.

Luego de ser campeón de la Fase 1 disputada en Tandil, el equipo de nuestra ciudad recibió a Los Tordos (Mendoza), midiéndose sábado y domingo en el Complejo Héctor Gatica, que contó con un buen marco de público.

Las mendocinas ganaron los dos partidos (2-0 y 2-1) y disputarán la fase final en Buenos Aires, en agosto.

Para el elenco bahiense, multicampeón a nivel local en el último tiempo, fue el segundo año en quedar a un paso de estar entre los ocho mejores de la Argentina.

"Creo que jugamos bien, los dos partidos sentí que estuvimos más en partido que el año pasado (NdR: ante Universitario de Córdoba), no nos abrumaron. Creo que en detalles nos fueron ganando y tampoco tuvimos la suerte de encontrar un gol. Hoy (por ayer) hicimos un gol y lo anularon, después un corto dudoso a lo último… creo que tampoco ligamos ahí como para sentir que estábamos en partido. Pero creo que el otro equipo era superior", reconoció el entrenador Leonardo Woodward.

-¿Qué viste en el primer partido y que intentaste cambiar para el segundo?

-El sábado hicimos una forma de bloqueo que, para mí, había funcionado, recuperamos muchas pelotas por el medio pero veía que se desgastaban mucho los volantes. Entonces nos propusimos, para ver si podíamos tener más intensidad, realizar los cambios prestablecidos como se hace en el hockey internacional. Dándole a todas las jugadoras una responsabilidad y ver si podíamos mantener esa intensidad de juego y creo que eso lo logramos: estuvimos intensos tres cuartos y un poquito más, hasta el corto que cobra el árbitro, viene el gol y después fue complicado.

-¿Estos partidos de este nivel también sirven para estas cosas, probar situaciones o estrategias que en el torneo local no lo hacen o no lo necesitan hacer?

-Eh…. Estos torneos te ayudan a crecer y a abrir la mente. Creo que también esto se da porque compartís más con tus compañeros de trabajo, como que buscas alternativas y ves respuestas de jugadoras que capaz que no te imaginabas. Eso te enriquece un montón. Creo que aprendí con Javier Pérez Moreno, Tomi Rossi (asistente) y Tomi Lloret (cámara) que ese puede ser un camino.

-Quedaron nuevamente a un paso del Súper 8, ¿el balances es otra vez positivo, no?

-Sí, estamos muy contentos por lo que viene haciendo las chicas, porque el club siempre está en estas instancias. Lo importante que es jugar de local para nuestras jugadoras más chiquititas, que estén en el club y vean esto. Pero con las ganas de dar el salto, esa es la realidad…

-¿Crees que falta algo para ese salto o que simplemente no se da porque son partidos y ya…?

-Creo que cuando en el sorteo te toca Mendoza o Córdoba (como el año pasado) son más duros y capaz que Rosario o Santa Fe, Salta, Tucumán, son más cercanos a nosotros. Pero la verdad, creo que deben ser todos parejos. Esta vez sentí que estamos a tiro, estamos muy cerca… hay cosas que mejorar pero la otra vez creo que fue más heroico. Esta vez fue más partido planteado, jugamos de igual a igual y estuvo bueno.

-¿Qué significa para el club vivir otra vez esto?

-Creo que al club le da mucho orgullo, y que las chicas sean todas profesionales o universitarias por tradición, también. Nos da mucho orgullo que en lo más puro del amateurismo, las chicas demuestran ser de alta competencia y tienen un montón de pautas de profesionalismo. Y la dedicación que tienen, cómo mejoran año a año, como no bajan los brazos año a año. Y también el club cómo acompaña y vamos creciendo, en ayudar a que se puedan filmar los partidos o distintas cosas. Todo eso me pone muy contento.

-¿Qué te llevás de aquellos días en Tandil y qué te llevas de estos días de torneo en Bahía?

-Este año no disfruté mucho ninguno de los dos, porque en Tandil estaba con los varones y las mujeres y no paraba nunca. Entonces sentía que siempre estaba en falta con alguno. Pero en Tandil me fui muy contento con lo que hicieron los Caballeros, más allá de que descendimos me pone muy contento lo que estamos intentando hacer. Y en mujeres que nunca están perdidas las chicas, siempre van para adelante con esa mentalidad ganadora que tuvieron este fin de semana también. Y estos días vengo pasando una gripe y lo que me quedo de esta fase es algo que le dije a las chicas: la tranquilidad que tengo por tener un buen grupo de trabajo. Yo sabía que sino podía ir porque tenía fiebre o algo de eso, confiaba mucho en Tomás Rossi, Tomi Lloret y Javi Pérez Moreno. En el club pudimos armar un buen grupo de trabajo y no es algo personalista. Vamos intentando construir entre todos y eso me puso muy contento, capaz en lo personal: porque voy aprendiendo a delegar. Es más, el gol de córner corto llega por una jugada que eligió Tomi. Eso está muy bueno, nos ayuda a crecer como club y como cuerpo técnico. Creo que si tengo que elegir algo de estos días es eso: que las chicas van creciendo fase a fase y nosotros estamos creciendo como cuerpo técnico para poder acompañarlas.

Leo y Javier Pérez Moreno, preparador físico de Uni.

-Después de perder la Fase 2 el año pasado, Flor Scheverín me dijo que había que seguir, que era paso a paso, no era fácil meterse en ese Súper 8. Pero que todo servía para ir abriendo camino hasta que se de... ¿coincidís en que es así?

-Eso seguro. El año pasado nos medimos con Córdoba y ahora con Mendoza, eso es un gran incentivo y va abriendo puertas. Coincido con Flor, que tiene mucha experiencia y si ella lo vi así es porque es lo real, esto es costumbre. Cuando yo empecé a dirigir nunca me imaginé vivir esto, hace 10 años tampoco lo hubiese imaginado y hoy, como cambian los torneos (si querés) o por como creció nuestra Asociación, somos cada vez más fuertes.

-Me imagino que cuando arrancaron el año la Liga era el gran objetivo, ¿cómo se sigue ahora que eso ya pasó?

-La verdad que este año fue difícil. Fue una montaña rusa… nos pasó lo de las chicas y nos noquearon a todos. Nos noquearon y nos levantemos del nock out… ahora el objetivo es seguir siendo competitivos, uno juega para ganar, la realidad es esa. En el camino intentamos crecer, intentamos mejorar, pero queremos ganar. Eso es lo que te motiva, te alimenta, el esfuerzo es para eso. Viene un calendario duro porque el torneo de la Asociación es arduo, es duro porque no hay parate, va a ser largo.

-¿Sirve que la vara sea estar en ese Súper 8?

-Y… es lo que te mueve. Lo que te mueve es eso: intentar estar ahí. Es muy difícil llegar a la Fase 2 y creo que hoy por hoy Monte, Uni, Sportiva y Pacífico son equipos parejos, al igual que los equipos de Mar del Plata y Tandil. Y es muy meritorio que hayamos estado nosotros otra vez en la Fase 2. Pero hay equipos que quieren y ansían eso y yo siento que a las chicas les pasa y siempre vamos en busca de eso.

-Una vez me dijiste que a las chicas las motiva ganar, festejar...

-Sí, este año se vivió mucho más tranquilo. Fue un año muy duro. Pero creo que eso también es parte de su esencia, eso del brindis, del festejo.

-Esto que haya sido un año tan duro con lo que les tocó vivir como club, ¿los unió más como grupo y también les afectó en lo deportivo?

-No, unirnos no porque las chicas siempre estuvieron unidas. Sí nos golpeó porque es perder a alguien de tu familia, es muy doloroso, como amigas… para ellas debe ser terrible. Gracias a Dios tenemos el apoyo de una psicóloga (Florencia Torres) pero es durísimo. Creo que una cosa que tiene el club, que se presta por su vida de sábado y domingo en La Carrindanga, es que son una gran familia. Porque no tienen fecha y pasas por el club y están las chicas tomando mates. Pero sí cuando pasa algo duro, nos duele a todos. Golpear te golpea, y más a esa edad que sos inmortal todavía.

-Por todo eso me imagino que fue especial volver a jugar de locales esta fase…

-Creo que lo más lindo es que conozcan tu casa. Lo mejor siempre es eso, es mucho más fuerte la sensación cuando ganás con tu gente y trabajamos por sensaciones.

-Y duele menos cuando perdes...

-Sí, también. Igual la gente del club y los padres son impresionante, en Tandil parecíamos locales.

-¿Y con qué casa crees que se encontró la gente de Mendoza y con qué sensación se van?

-Estaban maravillados por el club, les gustó mucho, también la buena predisposición de toda la gente. De antemano habíamos quedado en hacer un tercer tiempo pase lo que pase, para conocernos. Y eso es lo mejor, hacer vínculos y seguir creciendo.

Universitario vivió otro fin de semana especial en su cancha, quedó otra vez a un paso del Súpero y sigue creciendo...