Universitario lo hizo de nuevo: "Nuestra esencia es no dar nunca nada por perdido"

-¿Por qué salieron campeonas de nuevo?

-Porque está en nuestra esencia no dar nunca nada por perdido, es parte de lo que somos y de lo que siempre tratamos de transmitir. Nunca se da ninguna bocha por perdida.

Sofía Macchia, jugadora de Universitario, resume en pocas palabras la razón por la que su equipo venció a Mar del Plata Club y se consagró campeón por segundo año consecutivo de la Región Bonaerense Patagonia de la Fase 1 de la Súper Liga de hockey, que esta vez se disputó en Tandil.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el elenco bahiense consiguió uno de los dos boletos que el certamen otorgaba para la Fase 2, que será clasificatoria al Súper 8 que reúne a los mejores del país.

A lo Messi: la capitana Valentina Kluin festeja con la copa y sus compañeras.

El Rojo, campeón del Apertura 2022, subcampeón del Clausura 2022 y ganador de la Copa ABH de ese año, fue tercero en el último certamen doméstico y no había comenzado de la mejor manera en tierras tandilenses.

Luego del triunfo en el debut ante IDRA por 4 a 1, cayó 2 a 1 ante Sociedad Sportiva -el verdugo en la semifinal del torneo local días atrás-, lo que lo obligaba a vencer a Independiente de Neuquén en la última fecha y eso hizo: 2 a 1 y a semifinales.

El rival en el cruce fue Atlético Monte Hermoso, ganador del Grupo B y reciente campeón del Apertura de la ABH. El premio era la clasificación a la final y también a la Fase 2.

"No empezamos como queríamos el torneo pero sabíamos que está en nuestra esencia no dar nunca nada por perdido y pelearla hasta el último minuto", reconoció Sofía.

Macchia en acción en la definición por penales.

En el duelo ante Monte, Universitario ganó por penales (1 a 0), luego de igualar sin goles en el tiempo regular y con Agostina Aguzzi atajándole un penal a Carola Dichiara en el cierre del encuentro.

"Contra Monte fue un partido muy duro pero supimos defender, nos armamos bien abajo y en los penales se nos dio. Hay mucha confianza y compañerismo y en esos partidos se nota", contó la defensora de Uni.

Sofía y un sentido abrazado con el DT Leo Woodward, tras avanzar a la final.

Ya en la final, Universitario dio otra gran muestra de carácter al vencer a Mar del Plata Club por penales (2 a 1), pese a que comenzó perdiendo por 2 a 0.

El albirrojo logró forzar los penales tras igualar el marcador con un gol de Agustina Lértora, a los 53 minutos, y otro de Florencia Scheverín, de penal, en el último minuto del partido.

Ya en los shoot out, el equipo bahiense se impuso por 2 a 1 con goles de Macchia.

"El partido contra Mardel sabíamos que iba a ser duro, les cobraron un penal que no existió y nosotras no podíamos abrir el arco cuando lo merecíamos, por eso fuimos a penales. Y lo pudimos ganar con la misma confianza y con Aguzzi (Agostina) que fue increíble lo que atajó", señaló Sofía.

Esa gran actuación le permitió a Agostina ser elegida como la mejor arquera del torneo.

Además de un inicio de año algo irregular desde los resultados, Universitario vivió un momento dificilísimo a nivel personal y que de una u otra manera atravesó a todos dentro del club. Ya que el pasado 6 de abril en un accidente automovilístico fallecieron Eugenia Urruti y María Belén Fernández Soriano, integrantes del plantel de Uni "C".

-Sofi, ¿qué significa para ustedes como grupo y como club, en un año tan especial, haber conseguido esto y estar a un paso del Súper 8?

-Felicidad, es un mimo porque las cosas no se nos venían dando y cuesta porque nos estamos armando nuevamente. No deja de ser un año difícil pero lo afrontamos siempre unidos como la familia que somos.

Sofía festeja con Oscar Fernández, tras ser campeonas en Tandil.

Con el triunfo conseguido en la final, Universitario se aseguró jugar la Fase 2 en su cancha, tal como lo hiciera en 2022 contra Universitario de Córdoba.

Esta vez el cruce será ante Los Tordos de Mendoza (subcampeón de la Región Centro Cuyo), a partido y revancha, en busca del certamen que reunirá a los mejores equipos de Argentina

-Van a jugar la Fase 2 otra vez en Gatica y con este envión tan grande, ¿cómo imaginás eso?

-Queríamos que fuera en casa con nuestra gente que nos sigue a todos lados y lo conseguimos, por los que vinieron y por todos los que se quedaron haciendo el aguante desde allá. No hay nada más lindo que compartir todos juntos.

El camino en Tandil

*Fase de grupos

-Fecha 1: 4-1 vs IDRA (goles de Josefina Calió -2-, Agustina Lértora y Valentina Guimaraenz).

-Fecha 2: 1-2 vs Sociedad Sportiva (Martina Estevez).

-Fecha 3: 2-1 vs Independiente de Neuquén (Agustina Lértora y Valentina Guimaraenz).

*Cruces

-Semfinal: 0-0 (1-0) vs Atlético Monte Hermoso (gol en los penales australianos de Agustina Lértora).

-Final: 2-2 (2-1) vs Mar del Plata Club (goles de Agustina Lértora y Florencia Scheverín -de penal-) (goles de Sofía Macchia en los shoot out).

Aguzzi, la mejor

Agostina Aguzzi recibiendo el reconocimiento como mejor jugadora.

La arquera de Universitario, Agostina Aguzzi, fue elegida como la mejor arquera del torneo en Tandil.

Entre otras cosas, en semifinales Agos le atajó un penal en el cierre del partido a Carola Dichiara de Atlético Monte Hermoso y luego fue clave en los shoot out, al igual que en la final ante Mar del Plata.

Otra vez entre los mejores

Al igual que este año, Universitario también había logrado la clasificación a la Fase 2 en 2022, tras ganar la Fase 1 en nuestra ciudad, al vencer en la final a Monte, que también avanzó de instancia.

Luego el equipo bahiense cayó ante Universitario de Córdoba, también en Bahía, tras perder el partido por 3 a 1 y ganar el segundo por 2 a 1 (4-3 el global).

El plantel campeón

-Jugadoras: Valentina Abarzua, Agostina Aguzzi, Carmela Baratelli, Josefina Calió, Marina Cappa, Julieta Cuchán, Martina Estévez, Morena Guimaraenz, Valentina Guimaraenz, Julieta Kluin, Valentina Kluin, Guadalupe León, Agustina Lértora, Sofía Macchia, Isabella Orioli, Martina Orioli, Florencia Scheverín y Florencia Vallejos.

-Entrenador: Leonardo Woodward.

-Asistente: Tomás Rossi.

-Preparador Físico: Javier Pérez Moreno.

-Cámara: Tomás Lloret.