Al cumplirse mañana un año del homicidio de Agustina del Valle Galarza, su familia, amigos y allegados marcharán para reclamar justicia por la joven correntina, mientras que el policía Rodrigo Jorge Delgado, imputado en relación con el brutal ataque, espera el juicio tras las rejas.

Rocío Candia, madre de la chica de 20 años asesinada de dos balazos en el barrio Thompson, continúa sosteniendo que se trató de un caso de "gatillo fácil" y exige además la detención del hermano de Delgado y de un amigo de ellos, por considerar que también tuvieron responsabilidad en el hecho.

En los últimos días el fiscal de homicidios Jorge Viego requirió a la justicia de Garantías de esta ciudad la elevación a juicio de la causa, hasta ahora caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Familiares de la víctima fatal convocan a los vecinos bahienses a reunirse mañana, a las 18, en la Plaza Lavalle (O'Higgins al 100) para participar de la marcha hasta la sede de fiscalía, ubicada en Estomba 127.

"Vamos a seguir pidiendo justicia porque hasta el día de la fecha no tengo ninguna novedad de la investigación, sólo lo que me comentó mi abogado Sebastián Martínez que se solicitó la elevación de la causa a juicio", dijo Candia.

"Para mí la causa no avanzó; sé que la justicia es lenta. Por lo único que estoy conforme es porque creo que Rodrigo (Delgado) todavía está detenido", agregó.

Sobre Mauro Delgado y Mariano Chandía, los otros dos involucrados en el incidente, la mujer expresó que por sugerencia del doctor Martínez posiblemente iniciará acciones legales contra ellos después de que se juzgue al funcionario policial.

"Porque, bien o mal, ellos estuvieron en ese momento con Rodrigo (estaban a bordo del auto desde el que se efectuaron los disparos) y por eso para mí también son culpables", opinó la mujer.

Velas y globos



La manifestación incluirá una especie de vigilia con velas encendidas y suelta de globos.

"Vamos a ir hasta la fiscalía, donde vamos a pegar carteles para exigir justicia por Agustina. Eso es lo que tenemos planeado", dijo por su parte Marina, tía de Agustina.

La mamá de la joven desea contar con el "acompañamiento" de los ciudadanos, y al respecto acotó que invitó a la progenitora de Agustina Bustos y a integrantes de la asociación civil Madres del Dolor.

"Agustina era re compañera con sus hermanos, muy amigable y siempre estaba; era todo. Imaginate lo mal que estamos y es peor cuando se acerca esta fecha. Sigo adelante porque tengo a mis otros hijos, y porque además necesito que se haga justicia por lo de Agus", enfatizó la fuente consultada.

"Una parte mía ya no está, porque se fue con mi hija. Es una lucha diaria y a ninguna mamá le deseo pasar por esto, porque estoy muerta en vida", añadió.

"La recuerdo como era ella y me hago la idea de que se fue de viaje, porque no quiero aceptar que no va a volver nunca más", continuó diciendo.

Agustina, nativa de Mercedes (Corrientes), era la mayor de cuatro hermanos, quienes actualmente tienen 12, 15 y 20 años de edad.

Sin perdón



Rocío no tenía presente al homicida de su hija, hasta que hace poco le preguntaron qué le diría si lo tuviese enfrente.

"No sé qué le diría, pero jamás lo voy a perdonar. Si existe un Dios, que haga justicia divina porque lamentablemente no confío ni creo en la justicia terrenal. Veo tantos casos como el de mi hija", lamentó Candia.

"No sé qué me va a pasar cuando lo tenga que ver cara a cara, porque ese día va a llegar".

El lunes posterior al crimen, Agustina iba a empezar a trabajar en una despensa y estaba "súper contenta".

"Había abandonado la secundaria y estaba trabajando en un boliche y también cuidaba a una anciana", recordó su madre.

Al momento de declarar en la fiscalía, Delgado aseguró que "no tuvo intención de herir a nadie".

Tiros a la salida de una fiesta



Impactos. La chica recibió dos disparos efectuados al parecer con el arma reglamentaria de Delgado. Ocurrió a la salida de una fiesta, en Darregueira al 2.500, y por el crimen Delgado, exoficial de la Policía Local, está procesado con prisión preventiva.

No resistió. Inmediatamente después del ataque la persona baleada fue trasladada en un automóvil particular al Hospital Penna, pero falleció a raíz de las heridas en el tórax.

Aclaración. Fuentes de seguridad negaron que se trate de un caso de gatillo fácil, porque en ese momento Delgado estaba de vacaciones.

Versión. El imputado declaró que al llegar a la fiesta, su amigo Mariano Chandía le avisó que a su hermano Mauro le estaban pegando. Agregó que quiso interceder, pero varias personas lo tiraron al piso y lo golpearon hasta que un patovica lo retiró del inmueble.

Secuencia. Confirmó que luego fue a su casa a retirar el arma reglamentaria y volvió al lugar donde disparó contra el inmueble, pese a que Chandía y su hermano intentaron disuadirlo.