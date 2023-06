Monte campeón: "El torneo es muy competitivo, justifica por qué Bahía está tercero en el país"

Atlético Monte Hermoso se consagró campeón el pasado domingo del Torneo Apertura de Damas, Zona Campeonato, de la Asociación Bahiense de Hockey.

Tras ganar la fase regular invicto, el Atlético venció en la final a Sociedad Sportiva "A" por shoot out (2 a 1) luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular. Antes, en semifinales, había eliminado a Pacífico (2 a 1).

"Me parece que fuimos el equipo más regular, por eso terminamos invicto. Los cuatro equipos que llegamos a semifinales fueron los más competitivos, los cuatro son muy buenos. Nosotros trabajamos mucho en equipo y en esta oportunidad no hay grandes estrellas, combinamos mucho con jugadoras de Quinta. Tenemos un plus en que tenemos muchas jugadores jóvenes pero con muchos partidos en Primera, que apoyan y sustentan mucho a las más jóvenes", reconoció el entrenador albirrojo Raúl Molla.

En el partido decisivo, disputado en la flamante cancha de agua del Complejo Municipal de Monte, el dueño de casa comenzó ganando con gol de Daiana Ackerley, a los 21 minutos, mientras que el Blanco llegó a la igualdad por intermedio de Martina Sánchez, quien marcó a los 41 minutos.

En los penales australianos, para Monte acertó Luisina Collazo y Sabrina Martínez, y para Sportiva lo hizo Ximena Garciandía, de penal.

"Creo que el primer tiempo tuvimos más oportunidades pero Sportiva es Sportiva y tiene un muy buen equipo: es muy dinámico, es creativo para atacar, cuesta mucho leer como resuelven las situaciones del medio. Me parece que no hubo grandes diferencias entre un equipo y del otro, fue todo muy parejo", reconoció Molla.

De esta manera, el elenco del balneario se consagró bicampeón del torneo local ya que también había conseguido el Clausura 2022.

Este año fue el mejor de la fase regular de manera invicta, con 8 triunfos y un empate (ante Universitario "A") en el que se quedó con el punto bonus.

El equipo de Monte campeón en casa.

"Tuvimos una fase regular muy buena y una semifinal como esperábamos, recontra cerrada contra Pacífico, y contra Sportiva lo mismo. Eso también demuestra que los cuatro equipos son competitivos y el torneo de Bahía justifica con creces porque el Seleccionado está tercero en el país. Es un torneo altamente competitivo, en otras Asociaciones antes de arrancar el torneo ya se sabe quién va a ser campeón y acá si querés salir campeón tenés que resolverlo esforzándote mucho", señaló el DT.

Molla asumió este año como entrenador del equipo albirrojo, en reemplazo de Ricardo Mora quien sigue ligado al club desde otro rol, aunque siempre cerca del plantel mayor.

"Yo llegué este año y me encontré con una gran estructura. A veces veo que los entrenadores de Bahía son muy críticos y yo digo que Bahía está bárbaro, tiene un torneo competitivo en todas las categorías y los clubes están bien estructurados. Insisto, demuestra por qué Bahía es tercero a nivel nacional", remarcó Raúl.

Ricardo Mora y Raúl Molla.

Tras ser campeón a nivel local, Atlético Monte Hermoso participará desde el jueves de la Fase 1 de la Super Liga, Región Bonaerense Patagonia.

Del certamen, que se jugará en Tandil, también formará parte Universitario y Sportiva en Damas y El Nacional y Universitario, en Caballeros.

Los dos mejores equipos del torneo clasificarán a la Fase 2, que será conducente al Súper 8 que reunirá a los mejores equipos del país.

"La Liga es otro torneo, porque es muy corto y los primeros dos días no te podes equivocar porque quedas afuera de todo. Es bueno llegar como campeonas pero sobre todo con todas las jugadoras sanas, que era lo que queríamos", apuntó Molla.

Daiana Pacheo se suma a Monte para jugar en Tandil.

Para esos días en Tandil, Monte sumó como refuerzo a la cordobesa Daiana Pacheco, jugadora de Las Leoncitas y quien ya fue tenida en cuenta para formar parte de Las Leonas.

La jugadora de Barrio Parque se encuentra desde hace unos días en Monte y el pasado domingo presenció la final en el balneario.

"Nos va a aportar muchísima calidad, es una jugadora distinta que nos va a dar calidad y va a potenciar mucho a las más jóvenes", se ilusionó Molla.