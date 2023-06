Escenario político: un cierre de listas a puro vértigo

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Cuenta la historia que hace dos años, al filo del cierre de listas para las elecciones legislativas 2021 y luego de trabajosas negociaciones, los armadores regionales de Juntos por el Cambio tenían acordada una boleta de unidad tanto en el distrito de Bahía Blanca como en la Sexta Sección. La primera iba a estar encabezada por Adrián Jouglard y la segunda no tendría arriba a Lorenzo Natali sino a Fernando Compagnoni, alineando detrás suyo a radicales, lilitos, margaritos y pichettistas. Era un esquema de acuerdos que, de hecho, dejaba a Lorenzo fuera de todo.

Faltaba apenas una hora para la presentación ante la Justicia Electoral y las negociaciones parecían terminadas. Pero pasadas las 23 de aquel sábado de junio, a minutos del cierre, bajó la orden desde las cúpulas provinciales-nacionales de desarmar esas nóminas para presentar listas que hagan competir al Pro contra la UCR, que en ese momento tenían como figuras principales a Diego Santilli y Facundo Manes.

Contrarreloj, los armadores de esta zona lograron sostener la lista distrital unificada, que lideró Jouglard con toda la coalición detrás, pero no les quedó otra que acatar la orden del santillismo y romper la seccional. Fue entonces que resurgió la figura de Natali, el nombre que venía manejando Emilio Monzó (entonces alineado con Manes) para amenazar la hegemonía del Pro en el sudoeste si no se lograba un acuerdo.

Lo que vino después es conocido. El exconductor de LU2 ganó las PASO transformándose en el único dirigente de Bahía y la zona, desde 2015 para acá, que una noche de elecciones les hizo bajar la persiana temprano a los tanques amarillos en el ya clásico local de campaña de avenida Colón.

A pesar de ese antecedente que lo posicionaba para la carrera ejecutiva de 2023, Natali no será de la partida este año. A su favor, no sufrirá todo lo que sufrió en la previa de aquel cierre de 2021. Esta vez, desde un costado, apoyará la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich y probablemente también a Nidia Moirano, la figura elegida por la exministra para la intendencia.

Sin embargo, en lo que respecta a la interna local de Juntos, hasta estas horas no recibió ese mandato ni ningún otro. Todo indica que dependerá de la conformación de las boletas de concejales, donde el monzoísmo está pidiendo lugares con posibilidades de entrar. Lo mismo, en el codiciado segmento de senadores provinciales.

El cierre de listas de este sábado promete ser el más virulento de los últimos años. Es difícil encontrar una previa de elecciones con semejante nivel de indefinición a esta altura del calendario. Ni siquiera se sabe quién va a competir por la presidencia en el oficialismo dentro de la línea kirchnerista-massista (¿Sergio Massa, Wado de Pedro, Axel Kicillof?) o si terminará consiguiendo los avales Daniel Scioli. Tampoco se conoce, a cuatro días de la fecha límite, cómo se terminará de ordenar Juntos por el Cambio en sus principales precandidaturas. Es claro que Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta estarán en primera línea, pero permanece la incógnita sobre Manes y José Luis Espert.

Mucho menos hay precisiones sobre los vicepresidentes, que en el caso de las coaliciones son vitales para entender cómo se estructurarán las postulaciones provinciales y municipales. Por ejemplo, si el titular nacional del radicalismo Gerardo Morales es el vice de Larreta, Elisa Quartucci puede aspirar a un lugar protagónico en Bahía. Y, si el vice de Bullrich es el titular bonaerense de la UCR Maximiliano Abad, habrá que mirar qué puertas se abren para Martín Salaberry.

Quartucci no cede en su trabajo para competir por la intendencia y pretende que, si hay fórmula Larreta-Morales, le den lista dentro de esa tira, con lo cual el senador Andrés de Leo dejaría de ser el único aspirante por esa vertiente. La doble boleta larretista es una alternativa difícil, pero no imposible. Cerca de la exconcejala sostienen: "Las grandes estructuras para fiscalizar las aporta la UCR. En Bahía, sin ir más lejos, se requieren unos mil fiscales. No va a ser fácil para Andrés sin nosotros…".

Desde el lado del lilito aseguran que no tendrán problemas para fiscalizar, que cuentan con los recursos y que nunca la capacidad de competir se vio condicionada por ese aspecto. Agrega uno de sus principales laderos: "En ningún lugar de la Provincia se ve que vayamos a ir con dos listas. Presionan con eso para posicionarse en las disputas seccionales". Según esta teoría, Quartucci está mirando la boleta de senadores.

Más allá de todo eso, ayer se agregó un elemento inesperado. Quartucci deberá seguir con atención los incidentes en Jujuy que pusieron el foco en Morales, quien no se sabe si saldrá debilitado por las imágenes de la violencia en las calles o fortalecido por el corrimiento a la derecha del humor social. La dirigente local, en la red social Twitter (que ayer fue un campo de batalla) apoyó a su referente político cerca de la medianoche y abonó la idea de que el kirchnerismo incentiva la violencia callejera.

"Mi solidaridad con el pueblo y el gobierno de la provincia de Jujuy. Digamos NO A LA VIOLENCIA! Fuerza Gerardo Morales", posteó.

El futuro inmediato del gobernador jujeño, y de toda su tropa, es una moneda en el aire.

En cuanto al cierre de la lista para el Concejo que acompañará a Moirano, hay que tomar en cuenta varios factores. Entre ellos, las demandas del espacio de Monzó luego de bajar a Lorenzo, el alineamiento de un sector del radicalismo con Bullrich y el trabajo conjunto de los últimos tiempos del Pro local con el GEN.

Debido a esas variables, la senadora debería ceder varios casilleros a esos espacios, reservándose para los de su propio riñón al primer concejal y quizás el cuarto o quinto, en una elección donde sería un inmenso logro conservar 6 bancas de las 7 que Juntos pone en juego. Seguramente habrá tironeos de última hora aunque, a diferencia de lo que puede suponerse, desde Alsina 65 parece haber buena voluntad para acordar.

A todo esto, también hay que mirar el ordenamiento de los senadores provinciales del bullrichismo. Mientras toda lógica indica que el 1 será para Héctor Gay, otras voces afirman que ese sitio le corresponderá a la UCR. En la danza de nombres circulan la bahiense Silvina Cabirón, la suarense Nerina Neumann y el jefe comunal de Coronel Dorrego, Raúl Reyes. Por lo visto, también es parte de lo que se discutirá hasta última hora del día 24.

¿Y qué pasará con Emiliano Alvarez Porte, pretendiente a la intendencia apadrinado por Cristian Ritondo? La orden del exministro de Seguridad es seguir hasta último momento. A Porte le pidieron que arme lista, junte avales y se prepare para viajar a Buenos Aires el fin de semana.

Su intención es competir, al igual que Moirano, con la boleta de Bullrich. ¿Lo conseguirá? Las apuestas no lo favorecen, pero por las dudas deberá planchar traje y camisa, no sea cosa que deba sacarse una foto para el afiche el domingo al mediodía.

Un dato clave para Bahía es quién será la cara de Javier Milei. Su brazo regional, Juan Francisco Obiol, mantiene en secreto las conversaciones que lleva adelante por estas horas.

Un dilema muy importante es si proponen a alguien de alto o bajo perfil. O sea, si el candidato a intendente asume fuerte protagonismo en la discusión local o se corre de los primeros planos para dejar que toda la marca se la lleve el líder libertario, ya que por características del electorado bahiense Milei debería sacar más puntos aquí que en el promedio nacional.

Por lo pronto, La Libertad Avanza confirmó ayer quién va a ser su candidata a gobernadora, la diputada Carolina Píparo, ex socia de Espert, y a partir de ahora el camino parece más allanado para dejar trascender postulantes municipales. ¿Será un economista, para hacer juego con el postulante presidencial? En breve se sabrá.

LLA viene sacudida por los magros resultados del sello en distintas provincias. No obstante, confían en que una vez que aparezca Milei en las boletas se volverá un imán para los cientos de miles de indignados del país, con lo cual todo se ordenará en la recta hacia agosto.

En el ex Frente de Todos, ahora Unidos por la Patria, la certeza es que Federico Susbielles y Sebastián Mas competirán en primarias, ambos encolumnados con la boleta que diseñen Cristina y Massa. No es un secreto que el amplio favorito en esa pulseada es el presidente del Puerto.

Del lado de Scioli, es un gran signo de interrogación quién será su alfil local. Por ahora, solo Leandro Nievas se viene mostrando públicamente con ganas de representar al "Pichichi". Entretanto, existe una versión de que habrían tentado al gremialista municipal Miguel Agüero para ir por esa línea, pero no aceptó. Suena razonable, tanto que lo hayan buscado como que se haya negado.

Nievas está armando su lista de ediles con fuerte presencia sub 30. Para encabezar maneja las opciones del joven empresario Camilo Camacho y de la médica Dana Holzmann. También hubo conversaciones con el ciclista Kevin Jerassi, aunque no prosperaron porque el deportista considera que aún no está listo y prefiere seguir preparándose para propuestas futuras.

Al igual que Mas, Nievas no debería tener mayores chances contra el titular portuario. Sin embargo, entre los dos pueden restarle algunos puntos a Susbielles, potencial aspirante a ser el precandidato individualmente más votado en las PASO de Bahía. Detalles.

En el Frente de Izquierda se medirán en primarias el histórico Néstor Conte (del Partido Obrero, que promueve para la presidencia a Gabriel Solano) y la docente Daniela Rodríguez (del PTS, alineada con Myriam Bregman y Nicolás del Caño). Por fuera de ese esquema, pero también con las banderas de la izquierda, buscará su lugar en la grilla Emiliano Fabris (de Política Obrera, cuyo referente nacional es Jorge Altamira y que este año tendrá como competidor presidencial a Marcelo Ramal).

En cuanto al vecinalismo, en Integración Ciudadana hace rato que está definido que irá por la jefatura comunal el ingeniero Horacio Varela. Hoy en el Hotel Austral ese espacio presentará a su lista de concejales, que será encabezada por María de los Angeles Rosón, abogada, entre otros, de varios puesteros del Mercado Municipal.

Finalmente, como suele suceder, pueden aparecer formaciones menores colgadas de boletas nacionales de segunda y tercera línea, muchas de las cuales no tienen chances de superar el 1,5% de los votos requeridos en las PASO para competir en las generales del 22 de octubre. La política argentina, para la primera vuelta, es muy generosa.

Y falta mencionar una variable muy importante, que recién tendrá respuesta el 13 de agosto: ¿cuál será esta vez el nivel de ausentismo? Los comicios provinciales vienen mostrando índices muy altos, después de un 2021 con cifras récord. El número de este año, como pocos, será una muestra muy potente del clima social respecto de la dirigencia política.