El actor Fran Mariano, conocido por su participación en el reality show Cuestión de Peso, se encuentra en grave estado de salud. Según contó en sus redes sociales, fue internado de urgencia en las últimas horas por una infección en uno de sus pies, el cual podría ser amputado.

El mediático es una de las figuras del espectáculo que denunciaron penalmente al cirujano Aníbal Lotocki por mala praxis. En el caso de Mariano, su deseo de belleza y sus ganas de parecerse a Ricky Martin lo llevaron a realizarse un sinfín de cirugías estéticas que, según aseguró, le trajeron varias complicaciones de salud.

De acuerdo con el mediático, las intervenciones de Lotocki son la causa de varios problemas de salud y por esa razón acudió a la Justicia, al igual que otras personalidades que pasaron por situaciones similares, como Stefy Xipolitakis o Silvina Luna, quien deberá someterse a un trasplante de riñón.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En medio de esas complicaciones Fran Mariano sufrió una infección en uno de sus pies y alertó que enfrenta un grave panorama: según contó en sus redes sociales, los médicos estarían evaluando una amputación.

“Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, relató el mediático este jueves en sus historias de Instagram.

“No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, se quejó.

Más adelante, al advertir los mensajes de apoyo que recibió tras comunicar su situación, agradeció a sus seguidores y se manifestó "muy nervioso y asustado" en nuevas publicaciones este viernes.

"No quiero entrar al quirófano", advirtió ante los pronósticos de los médicos, a quienes pidió "más antibióticos" para que le "salven el pie".

"Nunca me sentí tan solo y a punto de perder el pie. La fiebre no baja y el dolor tampoco, hace 9 días que la infección avanza, mi cuerpo aguantó todo lo que pudo", continuó.

Por último, brindó más detalles del cuadro infeccioso que padece: "Todo comenzó con una pequeña ampolla en el pie, se infectó y se hizo una úlcera. Eso me tomó todo el pie y me lo engangrenó. Están haciéndome análisis para ver qué es lo que me está pasando realmente, si es el metacrilato, la depresión, la inmunodepresión. Solo sé que sin darme antibióticos me dijeron que me tenían que amputar, no me puede cambiar la vida así, necesito ayuda", escribió.

Cabe recordar que durante una entrevista televisiva con Nosotros a la mañana, días atrás, el mediático había dado detalles de lo que vivió durante una cirugía con el doctor Lotocki: “En el quirófano me habían anestesiado mal. Me levanté en la mitad de la cirugía, sentía las jeringas que me hacían ruido como cuando pinchás una salchicha”.

“Me levanté con los pómulos hechos, cuando yo le había dicho que no los quería. Lo que me inyectó en la boca no se me va más”, aseguró Mariano, quien además dijo que le habrían colocado en su cuerpo “aceite de motos”. (NA y La Nueva.)