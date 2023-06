Hace unas semanas, la influencer uruguaya Fernanda Sosa compartió sus deseos de participar en Bailando por un Sueño en una entrevista.

Ahora, confirmó que ha sido seleccionada para formar parte del nuevo ciclo del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Sosa fue convocada como una figura internacional, generando gran expectativa. Como empresaria e influencer uruguaya radicada en Miami, no puede ocultar su entusiasmo ante esta increíble oportunidad.

Previamente, reveló que ha estado tomando clases de baile con el reconocido coreógrafo cubano Micho Valdés, quien ha trabajado con destacadas celebridades como David Beckham, J Balbin y Marc Anthony.

Además, tuvo la oportunidad de conocer personalmente al carismático conductor del programa durante su estancia en Punta del Este.

Según reveló Ángel de Brito en el programa LAM, la uruguaya también es psicóloga. Participó de las pasarelas de Milán y en la Semana de la Moda en Nueva York. También ganó el primer premio a Miss Atlántico en 2009.

"Estoy muy emocionada, todo fue por casualidad. Mi hermano está viviendo en Argentina, entonces hice una visita familiar de una semana, junto a toda mi familia, disfrutamos mucho y me encuentro a un amigo que estaba de paso por ese país y me dice: 'Ahora que se viene con todo el Bailando voy a trabajar con Marcelo', y después me veo con una amiga y ella empieza a grabar historias en las que decía 'Fer Sosa al Bailando'", contó la influencer.

Luego agregó: "Así se empezó a generar una expectativa en Instagram que no me lo esperaba porque fue a partir de una broma que hicimos, y me llama mi amigo y me ofrece proponerme para entrar al certamen".

"Le dije 'Sería un gran sueño' y así fue como Marcelo Tinelli me agregó a Instagram y conversamos acerca de la posibilidad que yo pudiera estar allí como figura", concluyó.