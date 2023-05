Habló la nueva víctima: "El perro no tendría que estar ahí"

Un día después de la traumática experiencia que vivió al ser atacado por un perro pitbull con "antecedentes", en Sócrates 2500, Fermín Jaeggi (19) contó que tiene al menos un mes para que las heridas cicatricen y dio detalles del hecho.

"Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de la casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara", relató el estudiante a LU2.

Reconoció incluso -como se puede ver en el video- que le pegó "un montón de golpes en el hocico", pero que aún así no logró que lo soltara.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Ahora estoy bien. Me molesta el abdomen al doblarme, atarme los cordones hoy fue horrible. Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la herida del abdomen en un mes estará cicatrizada", contó.

Fermín también sufrió heridas en una oreja, aunque las más profundas fueron en un brazo.

"Cuando me llevaron (al hospital) en un taxi, la dueña (del perro) dijo que se iba a hacer cargo de los gastos pero nada más. En ese momento estaba peleando con otros vecinos que la insultaban", dijo el joven.

Fermín no descartó iniciar acciones legales contra la propietaria del pitbull.

"El perro no tendría que estar ahí, ya mordió a gente antes, por lo menos llevárselo de ahí. O al menos ponerle un bozal", declaró.

Es que ese animal, en los últimos 8 meses, protagonizó otros dos incidentes de gravedad.