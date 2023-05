Florencia Bertotti habló sobre su nuevo proyecto con "Floricienta" lejos de Cris Morena

La actriz Florencia Bertotti habló sobre su nuevo proyecto artístico, el cual incluye los hits de la tira juvenil ‘Floricienta’, emitida en televisión durante 2004 bajo la producción de Cris Morena.

“Yo siempre seguí con la música pero medio corriéndome del lado de cantarla sino escribiendo para otros. Hice las cortinas de varios programas. Hice muchos temas de Simona. Siempre estuve con el tema de la música, me encanta desde el primer momento”, dijo en ‘Socios del Espectáculo’, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y añadió: “A raíz de la invitación que tuvimos el año pasado, que fuimos con Felipe Colombo y Rochi Igarzábal a cantar a Israel. Ellos cantaron de 'Rebelde Way', yo canté de Floricienta. Ahí me empezaron a decir: 'Quiero que vengas acá, acá y acá'. Yo ahí dije que iba a hacer un show pero que no fuera solamente de las canciones de Floricienta sino que tuviera que ver con todas mis canciones”.

En el programa fue consultada por Cris Morena, con quien tuvo conflicto por la serie ‘Niní’ luego de que acusara a Flor de plagio.

“No, no tiene nada que ver Cris. Esto es algo mío”, expresó la actriz. Además, aseguró que tiene permitido cantar los temas de Floricienta. “Sí, por supuesto. Está autorizado. Es cantar las canciones de algo que a mí también me representa muchísimo”, señaló.

Por otra parte, Flor habló sobre lo que significó Floricienta en su carrera artística. “Siempre le digo a la gente y hasta lo he hablado con ella (con Cris), que yo voy a ser Floricienta hasta el día en que me muera porque la gente me reconoce mucho por eso”, finalizó. (NA)