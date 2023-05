Espert: "Es un pleno: o gano la interna de JxC o no hay cargo electivo para mí"

Tras sellar su incorporación a Juntos por el Cambio, José Luis Espert se lanzó para competir por la Presidencia en las PASO. "Lo mío es un pleno: o gano la interna y soy candidato a presidente por Juntos por el Cambio o no hay cargo electivo para mí", dijo a Noticias Argentinas, pero advirtió que eso no lo deja fuera del armado del Gobierno: "Habrá cargo ejecutivo el día de mañana en el gobierno de Cambiemos, en algún lugar, pero eso ya es futuro".

"Yo, José Luis Espert, si pierdo la PASO, cosa que no creo porque me tengo muchísima fe, como soy cabeza de lista quedo afuera para la general en cualquier otra lista; no mis candidatos, que es la negociación que estamos llevando a cabo en este momento con los pisos electorales", sostuvo el economista y diputado nacional de Avanza Libertad.

El candidato a vicepresidente se conocerá, aseguró, cerca de la fecha de la presentación de listas.

"Confluimos en un nuevo espacio en donde el liberalismo tiene una silla en un pie de igualdad con el PRO, con el radicalismo, con la Coalición Cívica y con Encuentro Republicano Federal. Somos la quinta pata de este nuevo espacio. Creo que le hemos dado un aire fresco que será aún mayor cuando empiece la campaña", dijo a NA.

El legislador nacional ratificó que es candidato a Presidente: "Vamos a competir con una lista liberal en todos los distritos", remarcó. "El punto sustancial es que la negociación que ya se cerró es que el liberalismo y Juntos por el Cambio llegan a un acuerdo para confluir en un nuevo espacio donde el liberalismo, Espert, está sentado en una mesa junto al PRO, el radicalismo, la CC y Encuentro Republicano Federal. Como tal hay competencia de todos contra todos", agregó.

Mientras tanto, adelantó que los apoderados se encuentran negociando los pisos para los concejales. "Para llegar a las PASO, están negociando los apoderados de los distintos partidos y los distintos distritos los pisos y la manera en la cual se van a insertar los candidatos. El PRO no quiere perder concejales, nosotros queremos ganar la mayor cantidad de concejales que ganaremos a mano de algún otro porque es una competencia".

"Estamos en esa etapa, en la negociación de los pisos para que entre la mayor cantidad de liberales para cuando se arme la lista única en cada distrito para la general después de aplicar el sistema D´Hondt en las PASO", subrayó a NA.

Espert justificó el ingreso de Avanza Libertad a Juntos por el Cambio. "Es para que el liberalismo esté dentro de un espacio grande, con gran desarrollo territorial con intendentes, concejales, legisladores, gobernadores porque para hacer los cambios que hay que hacer se requiere eso. Es lo que el liberalismo estaba necesitando mientras que Juntos por el Cambio necesitaba esta bocanada de aire fresco del liberalismo con todas las reformas que nos definen y que la Argentina necesita que se hagan. Una reforma del Estado, una laboral, la previsional, de comercio exterior que son nuestros caballitos de batalla", subrayó.

En cuanto al espacio de los liberales dentro de un gobierno de Cambiemos, Espert diferenció se lo que sucedió con los radicales en 2015. "Al radicalismo no se lo tuvo en cuenta en los espacios de poder una vez que ganó el PRO. A los liberales nos necesitan tanto, hay que hacer tantas cosas y se necesita de tanta reputación que creo que Cambiemos nos va a requerir en un lugar importante más allá de cómo nos vaya en la PASO", consideró.

"Creo que nos va a ir muy bien (en las PASO), pero aunque no ganáramos vamos a tener un rol muy importante en el Gobierno de Cambiemos porque nos necesitan, hay gran necesidad de reputación para hacer las cosas que hay que hacer", reiteró al tiempo que destacó la buena relación que mantiene con todos los líderes que componen la fuerza.

"Desde hace meses que vengo reuniéndome con todos, algunos han sido más noticia que otros, pero me reúno con todos con (Mauricio) Macri, con (Miguel) Pichetto, (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Gerardo) Morales, Lilita (Elisa Carrió), (Diego) Santilli...", enumeró.

Durante la entrevista a NA, Espert criticó el encuentro del presidente Alberto Fernández con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, al que calificó de "espantoso, de mal gusto. Dos perdedores que se van".

También apuntó duro contra el Frente de Todos y la idea que lanzó Cristina Kirchner de pasar la posta a los hijos de la "generación diezmada", según dijo la vicepresidenta.

"Ese spot donde habla Néstor (Kirchner) que pertenece a una generación diezmada, después Cristina diciendo que espera que los hijos de la generación diezmada tomen la posta... ¿qué, es hereditario el puesto de presidente? ¿Gobiernan los que pertenecen a la generación diezmada y ahora le pasan la posta a los hijos? ¿Qué posta le van a dar? Lla de los bolsos, los negociados, la corrupción, la inflación. ¿Dónde está el título de Wado De Pedro en el que dice heredero de la generación diezmada?", completó. (NA)