Espert presentó su libro en Bahía: "Los liberales tenemos un proyecto de poder para transformar la Argentina"

El precandidato presidencial y diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, llegó este lunes a Bahía Blanca para presentar su nuevo libro La Argentina deseada, un trabajo en el que difunde las bases de su ideario político y económico, además de detallar las propuestas que ofrece para la sociedad, de cara a las elecciones de octubre próximo.

"Bahía Blanca nos recibió muy bien y tiene un muy lindo recuerdo porque en 2021 fue la ciudad donde más votos sacamos en la provincia. Que la primera ciudad donde presento mi libro sea ésta es un reconocimiento, una forma de devolverle y agradecerle el gesto", sostuvo Espert en una conferencia de prensa brindada en un hotel céntrico.

"Decidí ir a la presidencial porque recorriendo el país se me cayó más la ficha de que los problemas de la Provincia no tienen solución, por lo menos a largo plazo, si no solucionamos los problemas que tiene todo el país. Y, por si fuera poco, se dio la posibilidad de confluir con Juntos por el Cambio en un nuevo espacio, donde los liberales tengamos una silla", explicó.

Para el economista, la incorporación de su espacio al frente que nuclea al Pro, la UCR, la Coalición Cívica, el PJ Republicano y otras fuerzas es un hecho "histórico" ya que amplía la base electoral para enfrentar al kirchnerismo, al que definió como "lo peor que le pasó a la democracia argentina".

"Estamos agradecidos ante esta posibilidad, después de haberles marcado con mucha claridad y dureza los errores que estaban cometiendo entre 2015 y 2019 que iban a posibilitar la vuelta del kirchnerismo. Ellos no volvieron por arte de magia, sino porque hubo falencias que no podemos volver a repetir, para que no vuelva nunca más. En esto seremos clave", sostuvo.

Y agregó que "tenemos un proyecto de poder de parte de los liberales para gobernar la Argentina y para transformarla. Esto requiere ganar elecciones e iremos a las PASO con nuestras propias listas para competir contra (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich y todas las listas que haya. Aún no tenemos a nuestro candidato a intendente por la Ciudad, pero si lo tenemos a gobernador, aunque lo daremos cerca del cierre de las listas".

A su vez, Espert señaló que "hace un año que el Gobierno actual decidió alargar la mecha de la bomba que sembró lo máxima que se pueda. Ahora se le agrega inflar el consumo para ver si la economía repunta algo, porque está cayendo y me parece que (Sergio) Massa anunciará algo sobre esto y es algo que va en contramano con la desesperación que la gente tiene con la inflación, ya que no se llega ni a mitad de mes. Lo que lograrán es acrecentar la inflación".

"Este Gobierno le declaró la guerra a la inflación en marzo del año pasado la perdió y ahora la ha abandonado y se está dedicando a, al menos, empatar alguna batalla contra la recesión y que también la perderá. Lo único que pido es que piense en los argentinos y le pavimente el camino al próximo gobierno y tiene que tomar tres decisiones importantes: eliminar el cepo, que el Banco de Central deje de emitir pesos para financiar al Gobierno y congelar el gasto público en pesos hasta que las velas no ardan", agregó.

"Esto es un ajuste muy fuerte pero implicaría una baja sustantiva del déficit fiscal", sostuvo.

Por último, el postulante liberal a la Presidencia remarcó que "la vida de los trabajadores en los últimos 20 años ha sido diezmada por el kirchnerismo", aunque remarcó que también influyó "el mal gobierno de 2015 al 2019", en referencia a la administración de Mauricio Macri.

"La situación es dramática, porque la mitad trabaja en negro, con salarios miserables, y el 100% de trabajadores informales se encuentra por debajo de la pobreza, una situación que ya empieza a afectar a los trabajadores en blanco, algo que nunca había ocurrido en la historia. Si no cambiamos, vamos rumbo a ser Venezuela", cerró.