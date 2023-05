Olivera, sin tiempo para festejar y mucho por disfrutar con Pacífico

Twitter: @rodriguezefe

"¡Bautiiistaaa...!". Con los brazos abiertos y clavándole la mirada, Andrés Iannamico le recriminó a Olivera una conversión de Luciano Vecchi.

El 10 miró a su técnico, inclinó la cabeza hacia uno de sus hombros y le devolvió tibiamente: "Es el primer doble que mete...".

Tenía razón. Lo había secado al goleador de Velocidad, priorizando la defensa sobre el ataque. Fue determinante para cortar el circuito ofensivo y que Pacífico sacara ventajas, en el partido que terminó ganando y que le dio el pasaporte a la final.

"No soy un gran defensor, pero me tocó esa tarea y me ocupé mucho", admitió.

"No pudimos afianzarnos en toda la serie con el tiro de tres, que era nuestra arma principal, pero hoy defendimos fuerte", señaló.

Ahora, a pensar en 9 de Julio.

"Un festejito y a pensar en el clásico, que es hermoso. Tenemos muchas ganas de jugarlo", admitió.

Mirá la nota completa:

Cómo sigue

La final por el ascenso directo entre Pacífico (1º de la fase regular) y 9 de Julio (2º) comenzará el viernes en el William Harding Green.

La dirigencia de Pacífico ya tomó la decisión de no mudar la localía a otro estadio más amplio.

Anoche en Castelli y Charlone ampliaron la capacidad colocando unas butacas movibles que llevaron de El Nacional. De todos modos, la capacidad estuvo colmada.

La final será al mejor de cinco y habrá que ver si 9 de Julio adopta una postura contraria a Pacífico, saliendo de su cancha y eligiendo otra con mayor capacidad.

Cómo sigue

El perdedor de Pacífico-9 de Julio tendrá otra chance de ascenso, enfrentando al que gane de Bahía Basket-Sportivo, los dos últimos de Primera.

Velocidad (4º), por su parte, jugará ante Altense (3º). El perdedor terminará la temporada y el ganador enfrentará al perdedor de la serie Villa Mitre-Estrella, noveno y décimo de Primera, respectivamente.

En consecuencia, habrá un ascenso directo (Pacífico o 9 de Julio) y puede haber otros dos.

Mañana, por los cuartos de final de Primera, se enfrentarán Pueyrredón (1)-Liniers (2) y Bahiense del Norte (1)-San Lorenzo (2).

En tanto, el lunes comenzarán, por la permanencia, Villa Mitre-Estrella y Bahía Basket-Sportivo.