No descansa. Ni en la playa, ni en el agua, ni en el gimnasio. Ni el día de su cumpleaños. Ni tampoco cuando tiene que sentarse a sacar cuentas y planificar su calendario deportivo.

Catalina Turienzo viene de competir en el Europeo Juvenil de Fórmula Kite, una de las disciplinas de la vela, en Torregrande, Italia. Fue la mejor U19 y quedó séptima en la general, sobre 19 atletas.

Mientras dialogaba con La Nueva. este mediodía, y en el día de su cumpleaños 17, se preparaba en el aeropuerto para viajar hacia Lelystad, Países Bajos, para disputar la Allianz Regatta, una de las dos carreras de la Copa del Mundo de la World Sailing.

La agenda de la Colo marca que en julio podría asistir al París 2024 Test Event, en Marsella, y al Mundial U21, en Gizzeria (Italia). Y ya en agosto al Mundial Senior en La Haya, Países Bajos.

El primero tendrá lugar en donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos el año que viene; el segundo es el Mundial de su categoría y el último, la primera oportunidad para Cata de ir en búsqueda de una plaza olímpica. Nada más y nada menos.

Sin embargo, es vital que reciba apoyo y sume patrocinantes que le permitan contar con una ayuda económica.

Catalina ya está clasificada a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y se ubica 45º en el ranking femenino absoluto, siendo la tercera mejor de Sudamérica (por debajo de la brasileña Maria Do Socorro y de la colombiana Lizeth Loaiza) y la quinta mejor de América, que tiene a dos estadounidenses top 30.

Dicho escalafón le permite tener prioridad a la hora de acceder a las competencias. No obstante, para clasificar a los Juegos Olímpicos debe ganarse la plaza en diferentes certámenes: en La Haya (hay 8 plazas en juego), los Juegos Panamericanos (1) o el repechaje del año que viene (5).

"Me encantaría ir, me encantaría tener la oportunidad, pero la verdad es que hoy no cuento con el dinero", contó en relación al París 2024 Test Event, en Marsella y al Mundial Senior.

Cata nació en Bahía, pasa mucho tiempo en Monte Hermoso y entrena en Paraná junto a Aguilar, por lo que representa al Club Náutico de aquella ciudad entrerriana.

Fue subcampeona panamericana en noviembre del año pasado, obtuvo en julio de 2022 el cuarto puesto en el 51º Campeonato Mundial Juvenil disputado en la costa de Scheveningen en La Haya (Países Bajos), en el que participaron 431 regatistas de 67 países y, además, la joven logró el octavo puesto en el Mundial juvenil de Omán 2021.

Y en otra entrevista concedida a La Nueva., adelantó que "llegar a un Juego Olímpico es mi sueño" y contó que está "proyectada para París 2024 y si no, para Los Ángeles 2028".

Paso a paso

La próxima competencia para Turienzo es la 37ª edición de la Allianz Regatta, que forma parte de la Semana Holandesa del Agua y se disputará desde este miércoles y hasta el 4 de junio.

El evento se celebrará por segunda vez en Almere y Lelystad, participarán un total de 280 atletas de 44 países y puntualmente en Fórmula Kite femenino, Turienzo tendrá 28 rivales, mayoritariamente europeas (serán tres americanas, junto a la brasileña María Do Socorro y la canadiense Marie-Eve Mayrand).