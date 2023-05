"Escucha Activa" alcanzó más de 30 mil llamadas en todo el país

"Escucha Activa", el servicio que acompaña a las personas mayores, alcanzó más de 30.000 llamadas en todo el país. Esta iniciativa, implementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene como objetivo abordar la soledad no deseada de este grupo etario y promover su integración y bienestar emocional.

"Las personas mayores pueden sentirse excluidas de nuestro día a día, de las conversaciones y temas de actualidad. El aislamiento social puede ser objetivo y subjetivo: sólo basta con sentirse solo. Desde la Secretaría instalamos este tema y fomentamos el acompañamiento físico, mental y social de las personas mayores en esta etapa. Construir una ciudad amigable con las personas mayores implica estar cerca de quienes la habitan, fomentar la construcción de vínculos que generen comunidad y promover la salud y el bienestar de las personas, en todos los ciclos de sus vidas. En eso seguiremos trabajando", explicó la subsecretaria para Personas Mayores a cargo del proyecto, Sofía Torroba.

El programa funciona de manera gratuita, y los interesados pueden comunicarse al 147 desde la Ciudad de Buenos Aires o al 0800-999-2727 desde cualquier parte del país. Al seleccionar la opción correspondiente (Nº5), son atendidos por operadores capacitados de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. El objetivo principal es proporcionar acompañamiento afectivo, orientación y reducir la sensación de soledad y aislamiento en las personas mayores.

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más envejecidos del país, con 1 de cada 4 vecinos con 60 años o más. El aislamiento y la soledad son problemáticas frecuentes en la sociedad, y afectan especialmente a las personas mayores debido a cambios en las relaciones afectivas, la composición del hogar y la salud.

Con el objetivo de comprender mejor esta problemática, se realizó una encuesta sobre la soledad no deseada en personas mayores. Los resultados revelaron que el 70 % de las personas mayores experimenta sentimientos de tristeza, y el 56 % lo hace de manera recurrente. Además, el 15 % refiere tener sentimientos de soledad no deseada, lo que representa aproximadamente 96.604 personas mayores de 60 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires. De aquellos que experimentan soledad no deseada, el 97 % también identifica sentimientos de tristeza. Además, el 83 % no participa en actividades recreativas, de ocio o culto en instituciones.

La Secretaría de Bienestar Integral, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja para construir una ciudad que promueva el desarrollo de las personas en todas las etapas de la vida. A través de políticas públicas y programas, se busca facilitar la creación de redes, promover hábitos saludables y garantizar la igualdad de condiciones y el bienestar de las personas mayores.