Una localidad que avanza a pasos firmes hacia su centenario

A 94 años de su fundación, y tan solo a seis de su primer siglo de vida, propios y ajenos coinciden en que la localidad de Villalonga continúa con su franco crecimiento, consolidándose en el centro norte del partido más austral del territorio bonaerense.

“Hace años que sostiene un crecimiento importante. Se trata de una localidad que avanza a pesar de las situaciones que hemos atravesado y que se atraviesan en lo que tiene que ver primero con una zona marginal, en la que dependemos mucho del factor climático y lluvias, por tratarse de una zona productiva. Además, con un recurso de riego como es el río Colorado con una tremenda crisis hídrica, lo cual también perjudica”, señaló el intendente de Patagones, José Luis Zara.

Al mismo tiempo, reconoció que, a pesar de eso, es una población que sigue en pleno crecimiento y con “un Estado que viene acompañando”.

“Más allá que hay demanda de muchas localidades, Villalonga es la segunda ciudad, en población, mas importante después de Carmen de Patagones, y al crecer demanda servicios e infraestructura, pero en la medida que podemos venimos acompañando”, destacó.

Un claro ejemplo de esto, destacó Zara, es el proyecto que habían llevado y trabajado con la Provincia y ABSA, para la ampliación de la planta potabilizadora.

“Hace unos días se licitó la colocación de dos módulos, y como buena notica podemos decir que hubo dos oferentes y dentro de las pautas establecidas. En tres o cuatro meses, si toda la documentación está bien, se podrá firmar el contrato. Esperábamos ansiosos esa compulsa, porque en la situación económica que vivimos, al no haber muchas veces valores de los insumos, las empresas no se presentan porque no pueden cotizar o por la incertidumbre que se vive”, destacó.

Según el primer mandatario maragato, se trata de una obra importante, de más de 700 millones de pesos. La nueva planta potabilizadora va a reemplazar los módulos que se han ido sumando a pedido del municipio, desde el comienzo de su gestión.

“Cuando era concejal, en 2013, se había puesto un módulo. Luego, cuando asumí se colocó otro, dejando de lado uno antiguo y hace dos años se agregó uno que venía de Médanos. Son todos distintos, por lo que se está buscando con esta obra es concentrar una planta más moderna. Son dos módulos de 100 metros cúbicos cada uno, con lo cual va a beneficiar a la ciudad y algunos quedarán como reemplazo por cualquier inconveniente”, explicó Zara.

“Esto redundará en un beneficio para la localidad, Primero, para que tenga buena dotación de agua tanto para Villalonga como también para Stroeder, que ha sido otra de las localidades que ha sufrido los vaivenes estacionales con la falta de agua.

Por otra parte, el jefe comunal destacó obras que se han concretado, como varias cuadras de asfalto –a las que este año se sumarán más-, la construcción del Centro Educativo Complementario Nº 803 y el inicio de su ampliación con dos aulas, como también una importante reconversión lumínica con artefactos LED.

“Por supuesto, seguimos acompañando a todas las instituciones como lo hacemos siempre. Todas de alguna manera necesitan un acompañamiento del Estado municipal, pero también debemos valorar es que hay un montón de gente joven que se involucra y eso es lo importante; muchas veces sino te involucras, las comunidades no avanzan”, sentenció.

Además, destacó que desde las instituciones se cobija a los jóvenes que realizan una actividad, “para que no estén en las calles”.

“Como Estado municipal llevamos adelante distintas actividades deportivas y culturales, trabajando con la Casa de la Cultura, poniéndonos de acuerdo en los talleres que tenemos que llevar adelante y dando distintas posibilidades al que vive en el interior del distrito”, sentenció Zara.

Por último, destacó el trabajo de los vecinos en la Comisión de Fomento, entidades deportivas, en los bomberos o cooperadoras “que son todas instituciones importantes y le dan también otra dinámica a la localidad”.

Acto oficial



El acto oficial por el 94º aniversario de la localidad de Villalonga se concretará mañana a las 14, en el gimnasio del club Deportivo Villalonga. Será encabezado por el intendente José Luis Zara y la delegada municipal, Valeria Méndez. Es organizado conjuntamente por el municipio maragato y la Comisión de Festejos.