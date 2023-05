Falleció uno de los tres argentinos atacados a machetazos en una playa de México

Murió Benjamín Gamond, uno de los tres argentinos que fue brutalmente atacado con un machete en Oaxaca, en la costa oeste de México.

El joven de 23 años había sido tras trasladado a la capital de ese país a bordo de un avión sanitario.

Estaba en coma inducido, con un cuadro neurológico “preocupante”.

La noticia fue confirmada en la cuenta de instagram de un familiar.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, escribieron sus familiares hace instantes en una historia de Instagram.

“Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias”, cerraron el mensaje.

El brutal ataque sucedió durante la tarde de este viernes en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec.

Sin motivo alguno, un joven agredió a machetazos a los tres jóvenes oriundos de Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Gamond, Santiago Lastra y Macarena González.

Gamond, según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec, resultó gravemente herido en la cabeza. En tanto, los otros dos jóvenes sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas. Ambos evolucionan de las heridas.

El atacante fue detenido por policía local. Se trata de Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, oriundo de Ometepec, estado de Guerrero, sur del país. (TN)