Los trabajadores de Bahía, bajo la lupa de los dirigentes de la CGT unificada

Los secretarios generales de la CGT Bahía Blanca, recientemente unificada, dieron su punto de vista respecto de la situación de los trabajadores de Bahía Blanca y de la manera en que se deberían tratar distintas problemáticas existentes.

En una fecha tan particular como el Día del Trabajador, Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio; Carlos Boer, a cargo de la UOCRA local y Roberto Arcángel, referente de los camioneros bahienses, ofrecieron su punto de vista sobre algunos temas puntuales.

--¿Qué importancia le dan a la lista de unidad que se logró en la CGT después de tantos años?

--Aolita: “Tener la unión de todo el movimiento obrero de Bahía Blanca hace a la fuerza y, sin dudas, va a repercutir en beneficio de todas las compañeras y compañeros trabajadores. En estas instancias lo más importante es que estemos unidos. Le agradezco a Roberto Arcángel, a Carlos Boer y a los más de 80 gremios que entendieron que era necesaria esta unidad”.

--Boer: “Realmente es algo histórico que se haya generado una unidad en la CGT. Era muy necesario que todos los trabajadores y todos los gremios de Bahía estén encolumnados detrás de un bien común para lo que se viene”.

--Arcángel: “Es muy importante la unidad del movimiento obrero, porque hace muchos años eso no pasaba en Bahía Blanca. Nuestra ciudad ha tenido un índice muy alto de desempleo y nosotros, como dirigentes, teníamos la necesidad de unificar la CGT para darle tratamiento a estos temas. Si bien todavía hay diferencias con algunos gremios, el fin que se persigue es más importante que esas diferencias y ahora estamos abocados a crecer como una institución unida”.

--¿Cuáles son los objetivos que se fijaron?

--Aolita: “Cuando se genera una unión de esta naturaleza el objetivo principal en conformar la unidad y poder mantenerse en el tiempo trabajando todos juntos de manera paralela. El único objetivo de la CGT es que se trabaje en forma conjunta para llevar adelante, y resolver, cualquier problemática que tengan los trabajadores

--Boer: “Estamos en pleno desarrollo de los objetivos a mediano y largo plazo, porque ahora nos encontramos muy metidos en el día a día de la organización. Sin dudas que la meta más importante es que el trabajador esté bien y que se respeten sus derechos”.

--Arcángel: “Los objetivos pasan por hacer que las políticas que llevan adelante los gobiernos de turno sean en beneficio de los trabajadores y que sirvan para poder salir adelante. Se debe planificar cómo crear nuevos puestos de trabajo más allá de la tecnología y los avances existentes; hay que capacitarse para no quedar relegado. Tenemos que ser una fuente de opinión en las políticas de estado y que éstas sirvan para resolver cuestiones que atañen a los trabajadores”.

--¿Cómo ven el presente del mundo trabajador y cuál es la perspectiva a futuro, teniendo en cuenta el proceso inflacionario y las elecciones que se avecinan?

--Aolita: “Hablamos día a día con los compañeros y compañeras y hay incertidumbre por todo lo que sucede o pueda llegar a suceder. Ojalá las elecciones actúen como ordenamiento de todo esto y se pueda encaminar el rumbo de nuestro país. En definitiva es la clase obrera la que hace circular la economía interna con sus salarios y para que eso pase éstos no deben perder actualización. Hoy los gremios optaron por llevar adelante paritarias trimestrales, porque es difícil proyectar a futuro. Se firmó a tres meses para renegociar y discutir los salarios de los compañeros y compañeras”.

--Arcángel: “La situación está complicada por los vaivenes económicos que tiene el país. Si el dólar sigue aumentando, como pasó en las últimas horas, al trabajador le impacta muchísimo. Tenemos afinidad con los gobiernos peronistas, perseguimos esa línea porque siempre se han ocupado de los trabajadores; de todas maneras sin distinción de colores políticos se necesita un acuerdo entre todos para sacar esta situación adelante”.

--Boer: “Una de las cuestiones a resolver es que, más allá que todos los gremios negocian paritarias cortas, lo real es que estamos yendo detrás de la inflación. Es un proceso que lleva varios años, en el cual muchos sectores han perdido poder adquisitivo. Por eso, uno de los objetivos más importantes es que el trabajador logre una tranquilidad económica”.

--¿Cómo observan el futuro de Bahía Blanca?

--Aolita: “Bahía Blanca es una ciudad importantísima a nivel provincial y nacional, con mucha proyección hacia la región y no escapa al momento actual que se vive a nivel nacional. Se necesita estabilidad económica para que haya generación de trabajo, que hace falta y mucho, y mano de obra calificada. y Ojalá la economía se encamine y haya más ingresos y estabilidad; el trabajador necesita que sus salarios estén actualizados”.

--Boer: “Bahía Blanca tiene una particularidad muy importante, que es su puerto. Nuestra ciudad es la vidriera del sur argentino y eso genera inversiones que a su vez se trasladan en puestos de trabajo. En ese sentido, aquí la crisis no se siente tanto como en otros puntos del país”.

--Arcángel: “El futuro de Bahía va atado a los vaivenes del país. Si la situación se normaliza la ciudad tiene un futuro promisorio. Sólo pensar en el Puerto, la conexión con Vaca Muerta y los yacimientos de petróleo y su Polo Petroquímico hacen que se puedan generar expectativas de trabajo y producción. Me preocupa que en algunos aspectos la ciudad no está preparada y un ejemplo sencillo es la logística; no tenemos una playa de transferencia logística y ni siquiera se habla de eso. El crecimiento para la ciudad, en un gran porcentaje, será por los medios de transporte. Si no se hace un cambio será un caos para la población y el tránsito diario. También hay empresas que se instalan en la periferia de la ciudad sin haber tenido una planificación. Y, demás, me preocupa el tema del crecimiento de los residuos urbanos, otra falencia que tenemos porque no hay un tratamiento correcto; lo que tenemos es obsoleto, no cuidamos el medio ambiente y no se termina de definir el tema del reciclaje, que es muy importante”.