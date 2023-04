El diputado provincial Lorenzo Natali dijo esta mañana que "según Patricia Bullrich el país no resistiría otro gobierno del kirchnerismo" y afirmó "coincidir con esa visión", horas después de mantener reunión con la titular del PRO, una de las principales candidatas a la disputa por la presidencia de la Nación, en el año de elecciones generales.

"Me propusieron una reunión con Patricia Bullrich a sabiendas de que aún no he tomado la decisión de ser precandidato a intendente. Me reuní con ella tal como días antes lo había hecho con Facundo Manes", aseguró.

En diálogo con Panorama, por LU2, Natali sostuvo: "No tengo la decisión tomada de presentar mi precandidatura a intendente de Bahía Blanca".

Según pudo saber La Nueva. el encuentro se realizó en el Congreso de la Nación y además de Natali participaron otros dirigentes provinciales de Juntos por el Cambio que están alineados con Bullrich dentro de la interna de esa coalición.

"Naturalmente que me estoy preparando y conformando un equipo de trabajo para ese desafío tan importante que sería la intendencia, pero la decisión final de presentarme o no la tomaré cuando llegue el momento adecuado", agregó.

"Todavía hay tiempo y ese tiempo lo voy a aprovechar; no está la decisión final tomada", subrayó.

Luego de que Mauricio Macri se bajara de la competencia presidencial, Bullrich asoma junto a Horacio Rodríguez Larreta como los dos principales contendientes por la coalición en las PASO.

"Si decido ser precandidato a intendente no es para ser un obstáculo en la carrera política de nadie. Mi interés es lo mejor para la ciudad. Y si hay más de un precandidato, existen las herramientas democráticas para definir quién tendrá el honor de ser el candidato definitivo", completó.